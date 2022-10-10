За сутки в Тульской области на 10 октября выявили 132 новых случая коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 10 октября, 11:15, в Тульской области за минувшие сутки выявили 132 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 184 907 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 9 человек.

360 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего зарегистрировали 176 140 случаев выздоровления в регионе.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 316 человек.