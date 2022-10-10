Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью Фото: материалы пресс-служб

8 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил военный полигон в Рязанской области, на котором готовят к выполнению боевых задач мобилизованных туляков, и пообщался с бойцами и инструкторами. Также он проверил условия проживания мобилизованных, посетил занятия по огневой, инженерной и тактико-специальной подготовке.

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью Фото: материалы пресс-служб

Напомним, ранее губернатор посещал мобилизованных на базе в в Туле. По его поручению к базовым комплектам обмундирования от Минобороны России им выдали дополнительные позиции экипировки.

Теперь базовые комплекты усилили и для бойцов, проходящих боевое слаживание в Рязани: для них закупили и привезли спальные мешки, маскхалаты, рюкзаки, термобелье, аптечки и другие необходимые предметы обмундирования. Кроме того, военнослужащим передано специальное оборудование, в том числе квадрокоптеры, а также автомобильная техника.

Также к обучению мобилизованных туляков привлекли инструкторов различных подразделений с боевым опытом. Они помогут бойцам восстановить навыки по огневой подготовке, тактической медицине, тактике действий на поле боя и так далее.

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью Фото: материалы пресс-служб

При общении с бойцами губернатор напомнил им, что в регионе действует горячая линия 122, куда можно обратиться по всем возникающим вопросам, работает Межведомственная рабочая группа по рассмотрению различных обращений, связанных с проведением мобилизации. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально и оперативно ее отрабатывают.

Алексей Дюмин поблагодарил военнослужащих за верность долгу, за то, что откликнулись на призыв Родины.