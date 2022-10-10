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Общество10 октября 2022 6:43

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

По поручению Алексея Дюмина для бойцов закупили дополнительные элементы экипировки - спальные мешки, маскхалаты, рюкзаки и другое
Источник:kp.ru
Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

Фото: материалы пресс-служб

8 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил военный полигон в Рязанской области, на котором готовят к выполнению боевых задач мобилизованных туляков, и пообщался с бойцами и инструкторами. Также он проверил условия проживания мобилизованных, посетил занятия по огневой, инженерной и тактико-специальной подготовке.

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

Фото: материалы пресс-служб

Напомним, ранее губернатор посещал мобилизованных на базе в в Туле. По его поручению к базовым комплектам обмундирования от Минобороны России им выдали дополнительные позиции экипировки.

Теперь базовые комплекты усилили и для бойцов, проходящих боевое слаживание в Рязани: для них закупили и привезли спальные мешки, маскхалаты, рюкзаки, термобелье, аптечки и другие необходимые предметы обмундирования. Кроме того, военнослужащим передано специальное оборудование, в том числе квадрокоптеры, а также автомобильная техника.

Также к обучению мобилизованных туляков привлекли инструкторов различных подразделений с боевым опытом. Они помогут бойцам восстановить навыки по огневой подготовке, тактической медицине, тактике действий на поле боя и так далее.

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

Фото: материалы пресс-служб

При общении с бойцами губернатор напомнил им, что в регионе действует горячая линия 122, куда можно обратиться по всем возникающим вопросам, работает Межведомственная рабочая группа по рассмотрению различных обращений, связанных с проведением мобилизации. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально и оперативно ее отрабатывают.

Алексей Дюмин поблагодарил военнослужащих за верность долгу, за то, что откликнулись на призыв Родины.

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

Губернатор Тульской области посетил пункт размещения мобилизованных туляков под Рязанью

Фото: материалы пресс-служб

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