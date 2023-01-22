23 января в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричество отключат по следующим адресам:
С 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 82 (ТГУ Корпус № 5); п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12; Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117; ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.); п. Южный: ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3; ул. Клубная, 27-а; ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского ( Девизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77; ул. Тимирязева, 63-85 (нечётн.); ул. Михеева, 4, 6, 10-а, 12, 14;
С 9:30 до 14:00 - пр-т Ленина, 34-а; ул. Ф. Энгельса, 53.