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Общество20 января 2023 7:20

Тульские перевозчики в очередной раз просят власти поднять стоимость проезда

Речь идет, правда, об инициативе отдельных компаний
Игорь КОПЫТОВ
Тульские перевозчики в очередной раз просят власти поднять стоимость проезда

Тульские перевозчики в очередной раз просят власти поднять стоимость проезда

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Накануне весны традиционно «проснулись» аппетиты коммерческих перевозчиков. Повысить тариф за транспортировку пассажиров предлагают в привычную и сложившуюся за долгие годы дату 1 марта.

Одним из транспортных предприятий из Ефремова обосновывается это тем, что весной 2022 года произошел резкий скачок цен на запчасти и горюче-смазочные материалы, расходы предприятий превысили доходы. На фоне инфляции не получается повысить заработную плату водителям.

А другой коммерческий перевозчик, обслуживающий в том числе и городские маршруты в Большой Туле, предложил увеличить стоимость проезда по городу на 10 рублей.

Напомним, тарифы на проезд в общественном транспорте в регионе последний раз повышали летом 2021 года.

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