Заболеваемость сифилисом в Тульской области выросла на 75% Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Данные, конечно, не за весь 2022 год, а только за промежуток с января по октябрь, но в целом в регионе отмечен рост инфекционной заболеваемости, по сравнению с тем же периодом 2021 года, на 23,8% (399,2 тысячи).

В 23 раза выросло число заболеваний гриппом, в 3 - острыми гепатитами, на 35,5% гонококковой инфекцией, на треть - хроническими вирусными гепатитами и бактериальной дизентерией, а также впервые выявленным туберкулезом.

На 75% больше выявлено случаев сифилиса, включая один случай – у ребенка. Министерство здравоохранения Тульской области в свою очередь прокомметировало статистику по росту заболеваемости сифилисом следующими словами: «В последние годы выявляемость сифилиса в Тульской области выросла в связи с увеличением обращений за медицинской помощью, большим охватом обследования населения. В структуре заболевания преобладают скрытые формы».

При этом отмечается, что инфекционная заболеваемость населения в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 46,8%.