Завтра, 10 октября, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 09:00 до 17:00 - ул. Вильямса, 8, 14, 22, 22-а, 24, 24-а; ул. Белинского, 8; ул. П. Коммуны, 4-62 (чётн.), 1-61 (нечётн.), 7-а, 27-а, 30-а, 62-б; ул. Грибоедова, 30-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.), 58-а; ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Н-Неман, 2-19, 16-а; ул. Куренкова, 44-50 (чётн.), 41-57 (нечётн.), 51/1; ул. Галкина, 237, 256, 260, 262-а; ул. Красина, 4-26 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 39; ул. Токарева, 8-32 (чётн.), 11-29 (нечётн.), 23-а, 32-а; ул. Староникитская, 10, 73, 73-а, 73-д; ул. Оборонная, 2-22 (чётн.), 9-а, 10-а, 23-а; ул. Пионерская, 1-а, 11-35 (нечётн.), 14-50 (чётн.), 35-а; Хлебная пл., 4; ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6, 24, 24-а, 26; Московское ш., 32-58 (чётн.), 40-а, 60-а; ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150; Тополиный пр-зд; Соловьиный пр-зд; ул. Лесная опушка; п. Октябрьский, 193-а, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30.