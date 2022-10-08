Всё своё из Лазаревского

Приходите на ярмарку "Все свое": мобильная "Лазаревская лавка" уже ждет вас!

На ярмарку приехала мобильная "Лазаревская лавка" - фирменный фудтрак предприятия, где представлена вся крафтовая продукция "Лазаревского".

Ярмарка проходит сегодня, 8 октября, на ул. Металлистов возле Крестовоздвиженской площади, и будет открыта до темноты, примерно до шести часов вечера. В "Лазаревской лавке" на колесах - действительно всё своё. Вся продукция производится на собственных мощностях в Тульской области: ПХ "Лазаревское" - предприятие полного цикла со своими пашнями, стадами коров и свиней и производственными цехами. На ярмарке можно приобрести все крафтовые деликатесы из свинины и говядины: карбонад, буженину, грудинку, ребрышки, продается сырокопченая продукция в нарезке, чтобы попробовать её немедля, тут же. Мясные изделия "Лазаревского" сделаны из мяса и специй - и никаких неестественных добавок. Охлажденное мясо продаётся тут же: можно собрать недельный набор, не отходя от трака.

Молочная продукция попадет в фудтрак прямо с производства.

Молочная продукция попадет в фудтрак прямо с производства. Отдельно рекомендуется йогурт с вишней (ягодами, а не ароматизаторами), новинка "Лазаревского", запущенная в продажу этой осенью. Пятидневные ряженка, кефир, молоко - всё это может закончиться к обеду, так что лучше приходить пораньше.

Будет и хит продаж интернет-сервиса доставки лазаревских продуктов store.lazarevo.ru. Это сливочное масло, которое сделано из сливок, и очередь за ним даже в интернете. А еще - творожная масса "крем-брюле", которую дети заставляют своих родителей заказывать в астрономических количествах.

Ярмарка открывается в 12 часов дня, Лазаревский фудтрак уже на месте.

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