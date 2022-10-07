Всемирный день улыбки

Главный врач ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» Алексей Эрк

- Алексей Алоисович, что такое улыбка для вас как профессионала своего дела и просто человека?

Для меня лично улыбка в первую очередь – это показатель внутреннего спокойствия, уверенности в себе, хорошего настроения и здоровья. Недаром существует такое понятие как «голливудская улыбка» – ровные, красивые, белые зубы. Ее обладатель считается в обществе состоявшимся, успешным и счастливым человеком.

А для стоматологов в ежедневной практике улыбка - это самое дорогое в профессиональных буднях, наивысшая оценка их труда. Когда пациент после оказания различной стоматологической помощи абсолютно доволен результатом. Красивая и здоровая улыбка - это уверенность во всем!

Всемирный день улыбки

- Областная стоматологическая поликлиника продолжает совершенствоваться и развиваться?

Конечно, сегодня это сеть уже из 16 поликлиник по всему Тульскому региону. За последние год в нашу большую семью добавились два подразделения, которые входили в структуру Детской стоматологической поликлиники и 35 школьных стоматологических кабинетов в г. Тула. Таким образом, сейчас в составе учреждения функционируют 52 школьных стоматологических кабинета.Также в этом году в состав нашего учреждения вошли стоматологические кабинеты Киреевской центральной районной больницы. В настоящее время все эти кабинеты после капитального ремонта и переоснащения начали работу. Все они отвечают современным требованиям, оснащены современным оборудованием и профессиональными кадрами.

Мы поставили перед собой задачу, чтобы стоматологическая медицинская помощь оказывалась на должном уровне вне зависимости, от того, живут ли люди в оружейной столице или в районных городах. Поэтому планомерно обучаем наших врачей работе с различными передовыми материалами и технологиями. Ведь стоматология - одно из самых быстро развивающихся медицинских направлений, и держать руку на пульсе под силу только крупным учреждениям, где есть все возможности успешно применять знания на практике, потому что на это есть запрос от пациентов.

Всемирный день улыбки

- Но, наверное, все же часть услуг можно оказывать только в крупных центрах?

- Оказание помощи в рамках ОМС производится во всех наших кабинетах и филиалах. Если же речь идет о таких вещах, как, например, имплантология, то такие манипуляции мы выполняем не только на базе крупных филиалов г. Тулы, но и в Ефремове, Алексине, Новомосковске. Конечно, запрос на сложные стоматологические манипуляции в районах гораздо ниже.

В этом плане, думается, гораздо важнее понятие проходимости — большого потока пациентов. В любой сфере практика - ежедневные мануальные навыки - всегда не менее важна самых современных знаний. Отработанность методов доктором - это его стабильно качественно выполненная работа. Поэтому даже имплантация, для наших специалистов - уже обыденность. Докторов учим на местах — делают это более опытные стоматологи, которые выезжают и проводят для них мастер-классы.

Всемирный день улыбки

- Вы регулярно проводите Дни открытых дверей. Какова от них отдача?

- Хотелось бы, конечно, чтобы люди приходили к нам на такие мероприятия более активно. Ведь профилактика в стоматологии не менее важна, чем в других медицинских сферах. В доковидные времена люди активно откликались, но пандемия это процесс значительно затормозила. Жители региона начали откладывать обследования по объективным причинам, из-за карантинных запретов. И по статистике получается , что у нас по показателям снижение заболеваний населения, но это цифра не отражает всей полноты картины. Профилактика очень важна. Например, гораздо легче вылечить простой кариес, нежели сложный пульпит. Надо понимать, что удаление нерва, это последний шанс для сохранения зуба в полости рта пациента. Так что обнаружить заболевание в начале его развития — залог успешного лечения.

Поэтому мы сейчас активно приглашаем жителей региона к нам, подключили социальные сети, а также на нашем сайте размещена максимально полная информация о графиках проведения таких мероприятий — где, в какой поликлинике, в какое время. В каждом структурном подразделении раз в месяц обязательно проводится День открытых дверей, когда можно без предварительной записи пройти стоматологическое обследование, в том числе на онкопатологию полости рта. Мы специально организовываем его по субботам, чтобы было удобно работающим людям. Это, конечно, же не значит, что в любой другой день пациент не может прийти и проверить полость рта методом аутофлоресцентной стоматоскопии. Главная задача для пациента - прийти на обследование.

Всемирный день улыбки

- Что бы вы пожелали всем тулякам в День улыбки?

- Здоровье - тот ресурс, который заново восполнить не получится. И к здоровью полости рта это относится в первую очередь. Необходимо соблюдать гигиену полости рта, которая в данном случае является основой основ. Хотелось бы, чтобы она стала целой культурой здоровья в социуме.

Поэтому пожелаю всем нашим пациентам следить за своим здоровьем. А нашим партнерам и коллегам по проекту «Улыбка детства», которая ведется на территории региона, - дальнейшей плодотворной работы. Мы открываем новые детские стоматологические кабинеты для подрастающего поколения. Это наше будущее, которое должно быть здоровым и дарить нам свои лучезарные счастливые улыбки.

Желаю всем тулякам - пусть улыбка всегда с вами идет по жизни!