Без биографии нет пи­­сателя (Фото: Наталия Базова)

«Подлинный и глубокий человек», «философская натура», «удивительная биография», «писатель поколения», «живой классик». Все эти слова звучали в адрес Александра Лапина в знаменитом «Доме Ростовых». Этот московский особняк долгие годы был штаб-квартирой Союза писателей СССР, а сегодня здесь располагается Ассоциация писателей и издателей России. Именно в таком пропитанном историей и атмосферой творчества здании в конце сентября прошло мероприятие, которое объединило в себе сразу три знаковых события: 70-летие писателя Александра Лапина, выход его новой книги «Страсть и бомба Лаврентия Берии», а также 30-летие регионального движения «Комсомольской правды».

ПОРАЗИЛ УМОМ И ГЛУБИНОЙ

В зале собрались люди, которые долгие годы сопровождали Александра Алексеевича на жизненном пути: коллеги, друзья, близкие. Они знают его как талантливого журналиста, основателя крупнейшего издательского дома в Центральной России и увлеченного писателя.

Первым поздравил юбиляра председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

- Я хорошо знаю Александра Лапина. Он большой писатель и большой журналист. Очень подлинный человек, знает жизнь. Думаю, работа в газете ему как раз в этом помогла. Когда мы только переехали в Москву, Лапин поразил меня тем, какой он умный, какой глубокий. Если бы я был пророком, то уже тогда бы понял, что передо мной будущий писатель. Ну, он сам разобрался. Книги Лапина обстоятельные, связанные с эпохой, полные точных деталей времени.

Затем Мамонтов вручил Александру Алексеевичу высшую награду Союза журналистов России - почетный знак «За заслуги перед профессиональным сообществом».

В КНИГАХ СЛОЖИЛОСЬ ВСЕ

- Я главнокомандующий восьми тысяч гениев. А Лапин - очень наивный человек. Как-то он сказал, что ушел из журналистики, чтобы над ним никого не было. Пришел в литературу - а тут я, какой-то начальник, - так начал свою речь председатель Союза писателей России Николай Иванов. - Однажды ехал к себе в Брянск, увидел указатель на Тихонову пустынь. Решил заехать туда на родник. Начинаю пить воду, и тут вдруг голос: «Молодой человек, вы из Москвы?» Говорю: «Да». В ответ: «Вы неправильно пьете воду». Поднимаю глаза - стоит монашка. Спрашиваю: «Почему?» Она мне: «Прежде чем пить воду из родника, надо промыть глаза. Вы много чего в Москве плохого видели. И уши тоже надо промыть». К чему я это вспомнил? Мы тоже должны пить воду из чистого родника. И сами должны быть чистыми мысленно. Первая книга у Лапина называется «Чистый исток». Это точно не случайно.

Главный писатель страны рассказал, что у нынешних молодых авторов не хватает стержня. Они могут много читать, подолгу работать над словом, но за этим будет очень мало смысла.

- Их надо в шахты выгонять, на лесоповал! Нет биографии - не будет и книги. А у Александра Алексеевича удивительно сложилась жизнь. Его книги информационно насыщенные. Да еще и красиво, добротно написаны. В творчестве Лапина все сложилось.

Из рук Николая Иванова, от Союза писателей страны юбиляр получил бюст Александра Грина: чтобы жизнь и литература всегда были «бегущими по волнам», чтобы на горизонте всегда горели «алые паруса».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ И ДЕРЕВНИ

На протяжении уже десяти лет бессменным издателем произведений Александра Алексеевича является «Вече». Его главный редактор Сергей Дмитриев отметил, что, как только познакомился с Лапиным, почувствовал: рождается новый писатель исторического плана.

- Мало кто из современных авторов может похвастаться десятитомником саги. Александр Алексеевич - удивительный человек. Каждый его роман вроде бы был последним. Но вот он увлекся периодом советской истории, когда создавалась атомная бомба, и сам практически стал историком. «Страсть и бомба Лаврентия Берии» - произведение совершенно необычное. На 25 - 30% состоит из документов. Причем уникальных, даже сенсационных. Например, мало кто знает, почему убили Троцкого. Или есть документ, за который «Вече» ругали о сотрудничестве НКВД с гестапо. Роман нужно читать очень внимательно.

Дмитриев тоже приготовил для Александра Алексеевича сюрприз. Вручил главный знак Книжного союза с формулировкой: «За возрождение духовных традиций русской литературы, за вклад в продвижение печатного слова».

Еще много теплых слов прозвучало в адрес Лапина этим вечером. Генеральный директор агентства «Комсомольская правда - Байкал», историк, писатель, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб отметил философскую натуру юбиляра, которая способна привести в равновесие любую ситуацию. Заместитель главного редактора «Российской газеты» Игорь Черняк восхитился тем, как Александр Алексеевич сумел возродить деревню под Воронежем, как смело он идет по жизни и преодолевает все трудности. А генеральный директор главный редактор ИД PrePress International Андрей Панкратов назвал Лапина живым классиком.

СКЛАДЫВАТЬ ПЕРО РАНО

С ответным словом выступил и виновник вечера. Александр Алексеевич поблагодарил всех, кто пришел, и вспомнил тех, кого уже не стало. Так, 14 сентября скоропостижно скончался главный редактор «Комсомольской правды», коллега и старый товарищ юбиляра Владимир Сунгоркин.

- Есть такие люди, которые в твоей жизни играют важную роль и идут рядом много-много лет. Ты можешь пытаться отдалиться от них или они от тебя, но реальность вас притягивает. К таким людям я отношу Володю. В разные периоды мы общались с ним по-разному, но все равно продолжали это делать. Идею встретиться к 30-летию регионального движения обсуждал в том числе и с ним. Я сказал, мол, вдруг последний раз увидимся. А он как обычно хмыкнул… Большое ему спасибо. Таких людей в моей жизни было, может, один-два. Которые дали возможность реализоваться.

Александр Алексеевич вспомнил учебу на журфаке и работу в газете, мечту - написать «нетленку» - и ее кажущуюся несбыточность. В 60 лет судьба Лапина вновь сделала серьезный крюк - в сторону писательства:

- За эти годы мы издали два десятка книг тиражом 60 тысяч экземпляров. Думал, что последнюю книгу выпустим в этом году и закончу писательские дела. А тут раз - и началась спецоперация. Понял, что история не закончилась. Мы уже участвовали в величайших событиях истории человечества, и теперь наступил новый поворот. Россия находится в положении, как Русь до 1380 года. Кончается эпоха. Масштаб событий великий. Большинство людей даже не понимает, в какое время живет. А значит, рано складывать руки-перья. Нужно писать новую книгу - «Копье Пересвета».

СПРАВКА

Александр Лапин — писатель, публицист, общественный деятель. Среди наиболее известных его произведений - эпопея «Русский крест», романы «Святые грешники» и «Крымский мост», а также трилогия «Книга живых».

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации, Большой литературной премии России. Член Союза писателей России.