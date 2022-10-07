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Общество7 октября 2022 6:00

Губернатор Тульской области поздравил с юбилеем Президента РФ Владимира Путина

7 октября Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет
Источник:kp.ru
Губернатор Тульской области поздравил с юбилеем Президента РФ Владимира Путина

Губернатор Тульской области поздравил с юбилеем Президента РФ Владимира Путина

Фото: материалы пресс-служб

7 октября Президенту и Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет.

С юбилеем главу государства поздравил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Вас по праву считают сильным, волевым лидером, выдающимся политиком, человеком твердых принципов и убеждений.

В это непростое время Вы принимаете решения, которые определят будущее России на многие поколения вперед. Благодаря Вам наша страна уверенно отстаивает национальные интересы и не только надежно защищает государственные границы, но и возвращает свои исконные территории.

Убежден, что под Вашим руководством Россия и дальше будет достигать всех поставленных целей и оставаться могучей, независимой державой.

Желаю Вам крепкого здоровья, выдержки, энергии и успехов!»

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