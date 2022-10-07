Губернатор Тульской области поздравил с юбилеем Президента РФ Владимира Путина
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7 октября Президенту и Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами РФ Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет.
С юбилеем главу государства поздравил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Вас по праву считают сильным, волевым лидером, выдающимся политиком, человеком твердых принципов и убеждений.
В это непростое время Вы принимаете решения, которые определят будущее России на многие поколения вперед. Благодаря Вам наша страна уверенно отстаивает национальные интересы и не только надежно защищает государственные границы, но и возвращает свои исконные территории.
Убежден, что под Вашим руководством Россия и дальше будет достигать всех поставленных целей и оставаться могучей, независимой державой.
Желаю Вам крепкого здоровья, выдержки, энергии и успехов!»