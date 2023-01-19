От слухов к делу: при строительстве новой гостиницы в центре Тулы парковку перенесут на площадь Ленина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

До сих пор не было очевидных подтверждений тому, что в историческом центре Тулы все-таки построят новый гостиничный комплекс – заседания архитектурных советов и прочее – не в счет. Там обсуждались детали, необходимость вносить в предложенный план изменения в плане организации общественного пространства и т.д. Предварительно: здание рассчитано на 172 номера разной категории. В гостинице планируют разместить несколько ресторанов, большой конференц-зал для проведения различных мероприятий, спа-комплекс и тренажерный зал. В проекте предусмотрен подземный паркинг вместимостью от 180 мест, а это больше, чем на действующей парковке.

Теперь получаем совершенно точный ответ: приют для путешественников будут строить. На прошедшем заседании городскому управлению по транспорту и дорожному хозяйству поручено найти альтернативу большой парковке на ул. Союзной, рассчитанной на 180 мест.

Было предложено на время строительства увеличить с 40 до 220 мест парковочное пространство на территории, примыкающей к площади Ленина между улицами Советской и Менделеевской. Заезд будет осуществляться с ул. Менделеевской. Кроме того, там будет перераспределена парковочная зона для стоянки автобусов. Госавтоинспекция поддержала предложение и рекомендовала согласовать предварительную схему размещения временных парковочных мест.

Альтернативная парковка будет работать на тех же условиях, что и старая: по будням с 8.00 до 19.00 машину можно будет оставить на три часа бесплатно, а каждый последующий час будет стоить 100 рублей.