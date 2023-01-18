Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье18 января 2023 9:30

Коронавирус в Тульской области: 26 новых случаев заболевания за последние сутки на 18 января

Показатель заболеваемости резко пошел в рост в последние три дня
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 26 новых случаев заболевания за последние сутки на 18 января

Коронавирус в Тульской области: 26 новых случаев заболевания за последние сутки на 18 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 18 января, 35 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 511 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 188 человек.

Суточная смертность отстутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 359 жителей региона.

Коронавирус Covid-19Интересное