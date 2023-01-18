Коронавирус в Тульской области: 26 новых случаев заболевания за последние сутки на 18 января Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 18 января, 35 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 511 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 188 человек.

Суточная смертность отстутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 359 жителей региона.