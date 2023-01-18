В Киреевске Тульской области полиция «накрыла» наркопритон

В Киреевске полиция «накрыла» наркопритон Фото: материалы пресс-служб

36-летний нигде не работающий житель Киреевского района неоднократно предоставлял квартиру по месту жительства для потребления наркотических средств другим лицам.

Во время задержания полицейскими был изъят бумажный сверток с порошкообразным веществом, а также приспособления для курения. Вещество, согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ УМВД России по Тульской области, оказалось наркотической смесью, содержащей N-метилэфедрон и а-пирролидинопентиофенон массой 0,27 грамм. Кроме того, следы данных наркотических веществ присутствуют и на стеклянной поверхности обнаруженного приспособления для курения.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции установлен круг лиц причастных к употреблению наркотических веществ в квартире злоумышленника. И в настоящее время возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч.1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».