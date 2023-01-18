Велосборная Marathon-Tula объявила о пополнении состава в сезоне-2023 Фото: соцсети

В обновленном составе в конце декабря и в январе спринтеры провели сборы в Турции. Так, в команду по-прежнему входят Александр Дубченко, Дмитрий Нестеров, Серафима Гришина. В состав влились Никита Быковский, Игорь Гирилович, Богдан Меденец, Екатерина Евланова.

В темповой группе в у женщин продолжат выступление Диана Климова, Гульназ Хатунцева, Мария Ростовцева, Мария Аверина. К ним присоединились Дарья Ермолова, Наталья Фролова, Инна Аббайдулина.

18 января в Санкт-Петербурге стартует первый в году чемпионат России по велоспорту на треке. Гульназ Хатунцева, Мария Ростовцева и Мария Аверина поедут от Marathon-Tula.