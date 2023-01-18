В Тульской области утвердили плату за детские сады на текущий год Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в группах с круглосуточным пребыванием детей при пятидневной рабочей неделе родители заплатят 1 822,49 рублей, если ребенку менее трех лет, и 2 226,84 рублей — если более трех. При семидневной рабочей неделе стоимость составит 2 869,67 и 3 506,36 рублей соответственно.

При пятидневке стоимость оплаты за нахождение детей в группах с 10,5-12 часовым пребыванием до трех лет составляет 1 731,45 рублей. А за детей старше трех лет родители заплатят 2 115, 53 рубля.

Для групп с 8-10-часовым пребыванием и пятидневной рабочей неделей суммы составят - 1457,96 руб и 1781,40 руб.

Группы кратковременного пребывания детей до трех лет (пятидневка) обойдется родителям в 1184,56 рублей. А за малышей постарше заплатят 1447, 76 рублей.