Николай Воробьев: «Единая Россия» создала региональные отделения партии на присоединенных территориях

Партия "Единая Россия" определила кандидатуры депутатов Госдумы для работы с избирателями в новых субъектах РФ.

«Единая Россия» создала региональные отделения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Решение принято 6 октября на заседании Генерального совета партии. В нем принял участие член Генсовета, секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Николай Воробьев.

Как подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в новых субъектах полноценно должна заработать вся инфраструктура - и партийная в том числе.

- От команд, от людей, от наших товарищей, которых мы подберём, будет во многом зависеть успех всей работы, реализация партийных проектов и народной программы. В значительной мере даже успех интеграции. И, конечно, продолжение гуманитарной миссии «Единой России», и качество обратной связи с людьми, которые живут на новых территориях, - сказал Дмитрий Медведев.

На должности секретарей региональных отделений «Единой России» по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин (Донецкое региональное отделение), председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко (Луганское региональное отделение), глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское региональное отделение), замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское региональное отделение).

Для решения оперативных вопросов региональных отделений будут созданы организационные комитеты, которые возглавят секретари. Они сформируют персональные составы региональных политсовета партии и представят их для утверждения Президиуму Генсовета.

Также Андрей Турчак рекомендовал фракции «Единой России» определить для поддержания связи с избирателями в новых субъектах РФ следующих депутатов Госдумы: ДНР – Зураба Макиева, ЛНР – Виктора Водолацкого, в Запорожской области – Артёма Бичаева, в Херсонской области - Игоря Кастюкевича.

- С первых дней СВО каждый из них работал на территориях, - отметил Андрей Турчак.

Как сообщил Виктор Водолацкий, чтобы выстроить работу с избирателями, «Единая Россия» откроет общественные приемные на новых территориях.

- Люди нам доверяют, верят, поэтому сегодня такой большой приток в «Единую Россию» людей, которые будут в дальнейшем нашими помощниками в налаживании мирной жизни - активной, спокойной в сильной и свободной России, - сказал депутат.

В свою очередь, Артём Бичаев подчеркнул, что партия с самого начала СВО не только оказывает гуманитарную помощь, но и помогает жителям в решении адресных проблем.

- Люди нам поверили и каждый день приходят для решения своих проблем. Это надежный фундамент партийной работы, которой сегодня дан официальный старт в Запорожской области, - подчеркнул он.

Партия с самого начала СВО не только оказывает гуманитарную помощь, но и помогает жителям в решении адресных проблем.

В заключение Председатель партии отметил, что успех в налаживании нормальной жизни зависит от согласованных действий «Единой России» на новых территориях. Также, по его словам, все положения народной программы партии будут распространены на новые регионы. И партия примет самое активное участие в интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

- Уже на следующей неделе стартует серия мероприятий, посвящённых вопросам интеграции, - заключил Дмитрий Медведев.

- На сегодняшнем заседании Генерального совета принят ряд важных решений, связанных с созданием партийных структур в четырех присоединенных субъектах РФ, – отметил секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Николай Воробьев. – Образование региональных отделений «Единой России» в Луганской, Донецкой Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях не только официально закрепляет присутствие партии на этих территориях, но и укрепляет наше взаимодействие по дальнейшей совместной работе. Ее главная цель сегодня – продолжение гуманитарной миссии, оказание помощи людям, восстановление разрушенных нацистами населенных пунктов, социальной инфраструктуры и производств. Само название нашей партии говорит о высоком уровне сплоченности граждан нашей великой страны в решении задач, от которых зависит развитие новых территорий и благополучие их жителей. Мы вместе, в одной команде с нашим Президентом будем и дальше работать по всем направлениям, чтобы скорее наладить мирную жизнь там, где на протяжении восьми лет хозяйничал нацизм.