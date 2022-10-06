Под Тулой в деревне Русиновка спасатели вытащили мужчину из колодца глубиной 10 метров Фото: материалы пресс-служб

6 октября в деревне Русиновка под Тулой, в Щекинском районе Тульской области в беду попал местный житель.

На своем приусадебном участке он проводил ремонт в колодце, но закончив, не смог самостоятельно выбраться. Спасателей к месту ЧП вызвала супруга мужчины.

К месту происшествия выехала оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона и поисково-спасательная служба Тульской области, которые вызволили мужчину из беды и подняли на поверхность. Пострадавший не нуждается в медицинской помощи.