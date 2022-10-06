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Происшествия6 октября 2022 12:35

Под Тулой в деревне Русиновка спасатели вытащили мужчину из колодца глубиной 10 метров

Мужчина ремонтировал колодец на приусадебном участке и не смог выбраться сам
Источник:kp.ru
Под Тулой в деревне Русиновка спасатели вытащили мужчину из колодца глубиной 10 метров

Под Тулой в деревне Русиновка спасатели вытащили мужчину из колодца глубиной 10 метров

Фото: материалы пресс-служб

6 октября в деревне Русиновка под Тулой, в Щекинском районе Тульской области в беду попал местный житель.

На своем приусадебном участке он проводил ремонт в колодце, но закончив, не смог самостоятельно выбраться. Спасателей к месту ЧП вызвала супруга мужчины.

К месту происшествия выехала оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона и поисково-спасательная служба Тульской области, которые вызволили мужчину из беды и подняли на поверхность. Пострадавший не нуждается в медицинской помощи.

Под Тулой в деревне Русиновка спасатели вытащили мужчину из колодца глубиной 10 метров

Под Тулой в деревне Русиновка спасатели вытащили мужчину из колодца глубиной 10 метров

Фото: материалы пресс-служб

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