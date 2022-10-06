За сутки в Тульской области на 6 октября коронавирусом заразились 158 человек Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 6 октября, 11:15, в Тульской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом - за последние сутки выявили 158 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразился 184 381 пациент. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 33 человека.

325 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 174 700.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 313 человек.