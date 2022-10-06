В Туле потратят почти 10 млн рублей на озеленение проспекта Ленина Фото: материалы пресс-служб

Администрация Тулы разместила на сайте Госзакупок заявку на поиск подрядчика на озеленение общественного пространства - проспекта Ленина в Туле на участке от улицы Советской до улицыКаминского.

Согласно проекту, на который планируется потратить 9 922 135,78 рублей из бюджета города, вернутся деревья, кустарники и цветы, появятся бетонные модули с вазонами и лавочками, система аэрации и полива корней, а также декоративное мульчирующее покрытие.

В Туле потратят почти 10 млн рублей на озеленение проспекта Ленина Фото: материалы пресс-служб

К работам приступят с момента заключения контракта, полностью проспект Ленина должны благоустроить к 10 декабря 2022 года. Срок гарантии - 3 года.