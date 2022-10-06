Мобилизованным тулякам не возместят расходы за самостоятельную покупку экипировки Фото: Алексей ФОКИН

На портале Объясняем.РФ дали пояснение по вопросу покупки мобилизованными экипировки за свой счет.

Так как Минобороны обеспечивает призванных на службу всем необходимым для прохождения службы, в том числе формой и экипировкой, то компенсации сделанных за свой счет покупок не предусмотрено. Покупка мобилизованными медикаментов, элементов экипировки и другого является личной инициативой.

С другой стороны, мобилизованных не могут заставить покупать для прохождения службы те элементы, которые обязано предоставить Минобороны - это является незаконным. Тем, кто столкнулся с подобным, следует обратиться к военному комиссару по месту призыва или к командиру воинской части.

Напомним, что в Тульской области мобилизованные по поручению губернатора региона получат не только основной набор экипировки и формы, но и дополнительные необходимые вещи: спальные мешки, дождевики, рюкзаки, термобелье, аптечки для оказания первой помощи, а также квадрокоптеры.