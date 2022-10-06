Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 8:10

Мобилизованным тулякам не возместят расходы за самостоятельную покупку экипировки

С другой стороны, от них не могут потребовать купить необходимые вещи для прохождения службы
Источник:kp.ru
Мобилизованным тулякам не возместят расходы за самостоятельную покупку экипировки

Мобилизованным тулякам не возместят расходы за самостоятельную покупку экипировки

Фото: Алексей ФОКИН

На портале Объясняем.РФ дали пояснение по вопросу покупки мобилизованными экипировки за свой счет.

Так как Минобороны обеспечивает призванных на службу всем необходимым для прохождения службы, в том числе формой и экипировкой, то компенсации сделанных за свой счет покупок не предусмотрено. Покупка мобилизованными медикаментов, элементов экипировки и другого является личной инициативой.

С другой стороны, мобилизованных не могут заставить покупать для прохождения службы те элементы, которые обязано предоставить Минобороны - это является незаконным. Тем, кто столкнулся с подобным, следует обратиться к военному комиссару по месту призыва или к командиру воинской части.

Напомним, что в Тульской области мобилизованные по поручению губернатора региона получат не только основной набор экипировки и формы, но и дополнительные необходимые вещи: спальные мешки, дождевики, рюкзаки, термобелье, аптечки для оказания первой помощи, а также квадрокоптеры.

ИнтересноеЧастичная мобилизация в России