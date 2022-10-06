Еще 10 ошибочно мобилизованных жителей Тульской области вернули домой Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области еще 10 ошибочно мобилизованных жителей региона вернулись домой по итогам проведенной проверки, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Вопросы, связанные с правомерностью призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации взял на личный контроль губернатор Алексей Дюмин. Всего на сегодня по итогам проверок из воинских частей вернули 18 туляков, которые были мобилизованы ошибочно.

Губернатор подчеркнул: необходимо не только в кратчайшие сроки исправлять все ошибки при частичной мобилизации, но и не допускать их впредь.