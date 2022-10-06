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Общество6 октября 2022 6:35

Еще 10 ошибочно мобилизованных жителей Тульской области вернули домой

Случаи ошибочного призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации находятся на личном контроле губернатора Алексея Дюмина
Источник:kp.ru
Еще 10 ошибочно мобилизованных жителей Тульской области вернули домой

Еще 10 ошибочно мобилизованных жителей Тульской области вернули домой

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области еще 10 ошибочно мобилизованных жителей региона вернулись домой по итогам проведенной проверки, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Вопросы, связанные с правомерностью призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации взял на личный контроль губернатор Алексей Дюмин. Всего на сегодня по итогам проверок из воинских частей вернули 18 туляков, которые были мобилизованы ошибочно.

Губернатор подчеркнул: необходимо не только в кратчайшие сроки исправлять все ошибки при частичной мобилизации, но и не допускать их впредь.

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