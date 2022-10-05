Алексинский завод ЖБК: путем непрерывного улучшения

Производственные мощности АО "ПИК-Индустрия"

Многие стремятся попасть на работу именно сюда: если еще несколько лет назад здесь трудилось всего 450 человек, то сейчас – уже 1400.

Сегодня завод, расположенный в городе на Оке, является полноценной частью московской компании «ПИК-Индустрия» и загружен заказами на несколько лет вперед. И это неудивительно, поскольку «ПИК» – один из лидеров по объемам строительства жилья в России, и с каждым годом только наращивает свои объемы.

Производственные мощности АО "ПИК-Индустрия"

Еще в 2019 году группа компаний создала логистический центр в городе Алексине — одно из подразделений, где под контролем главного офиса «ПИК-Индустрия» подготавливаются комплекты для производства панелей - аналогов подобного предприятия в России пока нет. На его базе определенным образом подготавливается кирпич с заводов-производителей для формовки фасадных панелей. Готовые комплекты по индивидуальным чертежам и заказам как раз приходят на Алексинский завод ЖБИ, где происходит окончательное формирование изделия. Таким образом, на выходе панель включает в себя готовую облицовочную часть, теплоизоляцию, арматуру и саму внутреннюю часть с отделкой. Подобная конструкция позволяет безопасно строить и эксплуатировать здание, что не может не влиять на существенный спрос на данную продукцию. А когда есть стабильные заказы – есть и достойная зарплата. На Алексинском заводе ЖБИ ее средний показатель сегодня составляет 52 тысячи рублей в месяц. Весьма достойный уровень, но работать здесь интересно не только из-за денег…

Директор АЗ ЖБИ Дмитрий Валентинович Шин.

- Самое главное – это коллектив. Когда есть сплоченная команда, можно решать любые проблемы, внедрять какие-то изменения, которые будут способствовать развитию предприятия, - говорит директор АЗ ЖБИ Дмитрий Валентинович Шин. – Я родом из Санкт-Петербурга, и доселе вся моя профессиональная деятельность была связана с автомобильной промышленностью. Но поступило предложение возглавить завод ЖБИ, и я согласился.

- Почему решили сменить северную столицу на Алексин?

- Нисколько не жалею о таком выборе. Алексинский завод привлекает тем, что у него давно сложившаяся производственная инфраструктура, команда, которая знает свое дело. Здесь действительно очень продуктивно работать: большой завод, градообразующее предприятие, и интересная должность с точки зрения функционала.

- Дмитрий Валентинович, какие новации планируется внедрить на предприятии?

- У нас сейчас идет автоматизация отделочного конвейера. Дело в том, что железобетонные изделия сейчас после изготовления ставятся на какое-то постоянное место, и ремонтируются: исправляются какие-то дефекты. Теперь же планируется сделать конвейер, где будут ставиться плиты, которые будут идти в каком-то такте, и при этом будут выполняться те же самые операции по устранению дефектов, что значительно сократит ручной труд, потери времени с точки зрения производственного процесса. Это такой достаточно большой проект, который реализуется у нас сейчас на заводе.

Строительная панель в собранном виде.

Также сейчас мы работаем над тем, чтобы в принципе улучшить условия, в которых находятся сотрудники на заводе. Сейчас обсуждается ремонт столовой, которая у нас есть на территории предприятия, и будем рассматривать улучшение бытовых условий: раздевалки, места отдыха рабочих. Все это в планах, это важное направление нашей работы, и этому будет уделяться особое внимание. Работникам предоставляются все необходимые средства индивидуальной защиты, спецформа. Надо всегда стремиться быть привлекательным работодателем.

При этом, для того чтобы улучшать условия для сотрудников, очень важно вовлекать их в эту работу. И то направление, в котором мы будем двигаться – это улучшение коммуникации, чтобы у каждого сотрудника была возможность донести свои идеи по улучшению условий труда до руководства. Благодаря этому сбору идей мы определимся, что конкретно можем внедрить и сделать быстрее. Потому что сотрудники зачастую лучше всех знают, что нужно внедрить и как это сделать наиболее эффективно.

Сегодня наша продукция в основном отправляется в Москву и Подмосковье. Потому что «плечо» доставки играет большую роль в стоимости продукта. А мы довольно близко находимся к столице. Но мы готовы, в случае «захода» «ПИК» в Тулу, поставлять продукцию завода и в нашем регионе.

Вообще в ближайшее время (в горизонте год - два) наша основная задача - организовать производство максимально гибким, под различные продукты. Сейчас все стремительно меняется, и почивать на одном - двух видах изделий нельзя: зачастую надо быстро перестроиться под новый продукт, под нового клиента. Это одна из главных задач и вызовов, стоящих перед менеджментом завода.

Начальник сектора отдела подбора и управлением персоналом АЗ Екатерина Терехова.

- Но, как говорится, не производством единым, - вступает в разговор начальник сектора отдела подбора и управлением персоналом АЗ Екатерина Терехова. - Мы оказываем помощь ветеранам в виде полезных подарков, собираем помощь беженцам Донбасса, ремонтируем дороги совместно с администрацией Алексина. В этом месяце запустили конкурс на звание самой здоровой бригады: выделяем ту команду, которая меньше всех бывает на бюллетене. Будет приз, памятные корпоративные подарки. Конкурс в дальнейшем будет проводиться на постоянной основе. Участвуем и в спортивных соревнованиях. Например, в состязаниях, приуроченных ко Дню строителя и прошедших в столичных Лужниках, наши сотрудники заняли первые места по армрестлингу и в марафонском забеге. Мы вообще стараемся работников АЗ ЖБИ интегрировать именно в спорт, потому что здоровый и крепкий сотрудник – это благо для предприятия. У нас также есть своя мини-футбольная команда, которой мы помогаем участвовать в различных турнирах.

Многое делается и для социальной поддержки рабочих. Есть различные виды доплат, особенно для тех, кто занят на вредном производстве. Организована доставка сотрудников служебными автобусами во всех направлениях по самому Алексину, а также с Петровки, Гурово, деревни Поповка, Ясногорска и даже Тулы.

Большое внимание на алексинском заводе ЖБИ уделяется и подготовке кадров. Есть собственный обучающий центр, штатный специалист, отвечающий за то, чтобы к работам допускались только подготовленные люди. Многие руководители подразделений перевелись с других предприятий «ПИК», но опять же в силу того, что надо было в короткое время решать поставленные задачи по требованиям и технологиям, принятым в компании. При этом работает система своего кадрового резерва, позволяющая продвигать по службе работников из числа тех, кто сам хочет расти.

Роман Осипов, приехавший из Омской области.

…Роман Осипов родился в Омской области, и стремление работать в строительной индустрии волею судьбы привело его в наш край. Закончил стройфак тульского университета, работал на ряде предприятий, затем обосновался в Узловой, но по месту жительства уровень зарплаты не устраивал:

- После размещения резюме на одном из рекрутинговых сайтов я получил предложение от Алексинского завода ЖБИ. И вот с апреля текущего года работаю здесь в должности начальника управления производственного обеспечения, - говорит Роман Сергеевич. - Ощущения от работы здесь самые положительные, с коллективом работается слаженно. Здесь видны перспективы, все стабильно!

И с этим трудно не согласиться. Предприятие, берущее свое начало в мае 1945-го с каменного карьера, в наши дни продолжает свою историю уже в роли флагмана строительной индустрии региона.