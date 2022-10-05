Юбилей флагмана здравоохранения

Начиналось все в далеком 1867-м, когда в здании бывшего Тульского Александровского кадетского корпуса была открыта Тульская губернская земская больница. Огромные залы училища привлекли внимание земства, и шикарный особняк переоборудовали под лечебное учреждение. Один из инициаторов ее создания и первый главный врач - Василий Григорьевич Преображенский (1831-1887). В первые годы здесь было 180 коек, работали 6 врачей, 5 фельдшеров и 30 санитарок. В земской больнице было родильное, хирургическое, терапевтическое, инфекционное и венерическое отделения. Правда, операционная была одна: служила она и для чревосечения, и для операций по поводу инфекционных и гангренных процессов. Помещение плохо вентилировалось, поэтому в клинике всегда стоял едкий «больничный» запах, а перевязки больным делали прямо в палатах. Своего транспорта 140 лет назад в больнице не было. Пациентов привозили родные: кто на телеге, кто на конке.

В начале 70-х годов минувшего столетия в Глушанках началось строительство нового больничного комплекса, в 1974 году областная больница переехала в новое здание. Первыми открылись неврология и гастроэнтерология, затем главный 9-этажный корпус.

Сегодня Областная клиническая больница – современное многопрофильное учреждение, рассчитанное на 950 коек. Это 45 отделений терапевтического, хирургического, реабилитационного профилей с современным медоборудованием и передовыми методами диагностирования, лечения и реабилитации. Ежегодно медпомощь здесь получают свыше 25 тысяч жителей нашего края и других регионов. При поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина приобретено диагностическое и хирургическое оборудование экспертного уровня. Больнице передан передвижной медицинский комплекс, оснащенный всем необходимым для проведения выездных осмотров жителей отдаленных районов. За пару лет совершено более 100 выездов. 10 тысяч туляков получили консультации специалистов областной больницы, не выезжая за пределы района. На базе больницы работает учебно-образовательный центр, проводятся научные конференции с участием ведущих экспертов из федеральных клиник. Высокий профессиональный уровень коллектива больницы и современное оснащение позволяют внедрять в работу отделений и служб новые методы диагностики и лечения. В больнице работают более 400 врачей и 800 средних медработников. В их числе доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РФ. Скоро коллектив пополнят 65 целевиков, которые обучаются в ведущих медвузах страны.

В 2020 году медработники областной больницы одними из первых приняли удар пандемии коронавируса. На базе девятиэтажного корпуса был развернут крупнейший ковидный госпиталь региона. Благодаря личной инициативе губернатора Алексея Дюмина, партии «Единая Россия» сотрудники стационара обеспечены всем необходимым. Больница продолжает динамичное развитие: совершенствуются методики лечения, обновляется оборудование, открываются новые направления терапии и реабилитации, благоустраивается территория. В 2021 году врачи спасли свыше 600 человек от инфаркта, более 670 жителей восстановили после инсульта, 700 с лишним пациентам возвращено зрение. Внимание к пациенту в ТОКБ было и будет во главе угла во все времена.

Из первых уст

Маргарита Лерман работает в Тульской областной клинической больнице уже 30 лет, сейчас возглавляет офтальмологическое отделение.

- Раньше, когда я начинала путь в профессии, пациенты после операции находились на госпитализации до двух недель, теперь мы их через один-два дня выписываем домой, - говорит Маргарита Алексеевна. - Это стало возможным благодаря новым технологиям, новым методикам лечения. 30 лет назад мы и предположить не могли, что будем делать такие операции! Большая часть оперативных вмешательств проходит по поводу катаракты, далее следует глаукома, на третьем месте - заболевания сетчатки. Офтальмологические патологии помолодели. Но мы встречаем их во всеоружии: отделение оснащено современным диагностическим и хирургическим оборудованием, приобретение которого во многом - заслуга губернатора. Не каждая столичная клиника может похвастаться такой техникой! Благодаря этому эффективных операций становится больше. Если в 2019 году мы вернули и улучшили зрение более 2 500 жителям области, то в 2021-м мы сделали на 500 операций больше. Число пациентов, которых мы направляли за помощью в столицу и другие регионы, с 2019 года сократилось более чем в три раза: теперь почти любую офтальмологическую помощь можно получить в Туле!

Высокотехнологичную помощь оказывают и в нейрохирургическом отделении спинно-мозговой травмы. По словам заведующего Андрея Хохлова, в год здесь проходят лечение около 700 человек.

- Чаще всего пациенты поступают с травмами позвоночника, повреждениями спинного мозга и заболеваниями периферической нервной системы, - говорит Андрей Викторович. - Большая часть больных - пострадавшие в ДТП. Доставка пациентов происходит и при помощи санавиации. Площадка для вертолета находится на территории больницы: это позволяет быстро оказать помощь. Большинство операций при заболеваниях позвоночника и периферических нервов выполняется с помощью микрохирургической техники. Результаты лечения этой группы больных наиболее значимы, абсолютное большинство из них сохраняет трудоспособность. И это главное!

Определяют стратегию

По случаю юбилея в больницу приехал заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков. В ходе визита глава регионального Минздрава осмотрел офтальмологическую, урологическую и нейрохирургическую операционные. Он отметил, что в больнице ежегодно лечатся более 25 тысяч человек. Учреждение оснащено современным оборудованием, здесь работают высококлассные специалисты. В ТОКБ расположен один из трех сосудистых центров в регионе, куда госпитализируют туляков с инфарктом и инсультом.

- Это флагман здравоохранения Тульской области, здесь сосредоточены как медицинские, так и образовательные технологии, из вчерашних студентов в стенах учреждения рождаются настоящие профессионалы. Здесь сосредоточены наши ведущие внештатные специалисты, а по сути, это главные специалисты, которые определяют стратегию в кардиологии, онкологии, отоларингологии, офтальмологии – порядка 29 специальностей, – отметил Дмитрий Марков.

- Мы постоянно обучаем целевиков, готовим и растим молодые кадры. В этом году по окончании целевого обучения у нас трудоустроены восемь врачей: 2 терапевта и 6 узкопрофильных специалистов. Ожидается трудоустройство еще 3-х врачей. По целевым направлениям сейчас обучаются 46 специалистов и 19 ординаторов. Профориентационную работу мы ведем со школы: занимаемся с учениками медицинских классов, чтобы они понимали, насколько ответственна работа врача, – подчеркнула главный врач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева.

Несмотря на высокую загруженность, врачи в этот день нашли полчаса на торжественное награждение

Несмотря на высокую загруженность, врачи в этот день нашли полчаса на торжественное награждение. Дмитрий Марков зачитал обращение Алексея Дюмина, адресованное сотрудникам медучреждения:

- Тульская областная клиническая больница по праву считается кузницей научных кадров. За более чем полуторавековую историю она прошла серьезный путь и всегда главной ценностью учреждения были и остаются люди, которые сострадают пациентам, искренне желают помочь им. Сегодня в больнице осваиваются передовые методики диагностики, лечения и реабилитации, что позволяет оказывать медпомощь высокого уровня не только жителям Тульской области, но и пациентам из соседних регионов. Спасибо вам за самоотверженный труд, отзывчивость, неравнодушие к чужой боли, верность призванию. Отдельная благодарность медикам-ветеранам, которые посвятили свою жизнь работе в больнице, передали опыт молодым специалистам. Желаю вам здоровья, энергии, успехов, благополучия и всего самого доброго!

Лучшим специалистам больницы в честь 155-летнего юбилея учреждения вручили региональные награды. Впереди у дружного и профессионального коллектива ТОКБ напряженная и ответственная работа по спасению жизней.