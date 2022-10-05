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Общество5 октября 2022 10:00

Учитель не просто профессия – миссия: с Днем учителя туляков поздравили Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев

Они пожелали учителям, работникам сферы образования и ветеранам педагогического труда счастья, благополучия и здоровья
Источник:kp.ru
Учитель не просто профессия – миссия: с Днем учителя туляков поздравили Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев

Учитель не просто профессия – миссия: с Днем учителя туляков поздравили Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев

Фото: Архив "КП"

Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев поздравляют учителей, работников сферы образования и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником.

«Учителя – значимые люди в жизни каждого человека. Они направляют, помогают приобрести необходимые знания, выбрать свой путь и профессию. Педагогов отличают увлеченность, самоотдача и творческий подход. Учитель – не просто профессия – миссия!

Тула всегда гордилась своими педагогами. Ритм жизни ускоряется, но учителя идут в ногу со временем, находят пути к сердцу и душе учеников, сохраняя при этом славные традиции отечественной педагогики.

Спасибо учителям за все, чему научили нас и чему учите наших детей! Спасибо за то, что вместе со знаниями и навыками, вы дарите свое душевное тепло, доброту и умение открываться всему новому и хорошему!

От всей души желаем вам счастья, благополучия, здоровья! Пусть профессия всегда будет в радость!» – говорится в поздравлении.

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