Анестезиолог-реаниматолог Ларин: Здесь есть все возможности для продуктивной работы

В этом доме на Калужском шоссе Андрей Ларин получил 3-комнатную квартиру.

Среди участников - руководители медицинских учреждений региона, ректор ТулГУ Олег Кравченко, ректор Рязанского государственного медицинского университета Роман Калинин, директора тульских школ, в которых есть медицинские классы.

- Решение кадрового вопроса — ключевое направление работы системы здравоохранения региона. При поддержке губернатора Алексея Дюмина действует комплекс мер социальной поддержки медработников: единовременные выплаты врачам востребованных специальностей и фельдшерам, выплаты молодым специалистам, предоставление служебного жилья и автомобилей. Строится коттеджный поселок для высококвалифицированных врачей. С 2021 года действуют ежемесячные региональные выплаты неонатологам, а с этого года - участковым педиатрам, терапевтам и врачам общей практики, - подчеркнул Дмитрий Марков. - Важную роль в пополнении кадрового состава играют Тульский и Рязанский университеты. Тесное сотрудничество специалистов Минздрава и вузов поможет повысить качество подготовки будущих врачей.

В 2021 году в Тульской области приняты на работу 910 врачей, из них 239 выпускники медвузов. С 2020 года обеспеченность региона врачами увеличилась почти на 11%.

Когда есть мотивация

Уроженец Липецкой области Андрей Ларин более года работает в Тульском областном перинатальном центре врачом анестезиологом-реаниматологом. Что побудило молодого специалиста переехать к нам в регион?

Андрей Юрьевич Ларин - врач анестезиолог-реаниматолог Тульского областного перинатального центра.

- Желание посвятить себя медицине у меня возникло в школе, - рассказывает Андрей Юрьевич. - Моими любимыми предметами были биология и химия. Это определило мой дальнейший выбор и решение: «Буду помогать людям». Школу я закончил в 2011 году, сдал ЕГЭ в полном объеме, и по его результатам поступил на лечебный факультет Рязанского медуниверситета. На первом курсе было непросто: адаптация, новые предметы, большой объем информации, но потом стало легче. После третьего курса, когда пошли дисциплины по клиническим кафедрам, мне стало окончательно понятно, что я нахожусь на своем месте, медицина – это мое.

- Как определились с узким профилем?

- Это произошло на старших курсах, когда я стал ходить на кружки по топографической анатомии и хирургии, думал, что буду хирургом. Но тут вмешался случай: случайно попав на кружок анестезиологии и реанимации (пришел за компанию с другом), заинтересовался этим направлением. На 5-м курсе я уже точно знал, что работа анестезиолога-реаниматолога – мой дальнейший путь в профессии. Закончив в 2017 году университет, поступил на его базе в ординатуру по этому направлению. И в течение двух лет, наряду с учебой, проходил практику в отделении реанимации в Рязанской областной клинической больницы №1, где от старших коллег почерпнул немало опыта. После окончания ординатуры, в 2019 году состоялся мой практический старт в профессии - в центральной районной больнице пос. Добринка Липецкой области, на моей малой родине.

Потом была работа в Липецком перинатальном центре, но хотелось развиваться дальше… Узнав, что в Туле открывается новый перинатальный центр, я приехал сюда, пообщался с сотрудниками центра подбора медицинского персонала областного Минздрава, узнал, какие социальные гарантии тут дают медработникам. В итоге решил переехать из родных краев в Липецкой области в Тулу и здесь продолжить профессиональный путь.

С октября 2021 года я работаю врачом анестезиологом-реаниматологом Тульского областного перинатального центра, мне выделили служебное жилье в короткий срок: документы я подал в начале декабря, а сразу после новогодних праздников уже получил ключи от трехкомнатной квартиры на Калужском шоссе. Бытовые условия нас с супругой полностью устраивают: мы не ожидали, что сразу попадем в такую комфортабельную обстановку. Жилье из разряда «заезжай и живи». А когда быт налажен, то и работать продуктивнее! Через 10 лет можно подать документы, и служебная квартира станет нашей. Это большое подспорье для семьи: у нас с супругой две дочки - 3 и 5 лет, и получить такое жилье, не платя ипотеку, а получая зарплату, это здорово! Поэтому понятно, что свое профессиональное будущее я связываю с Тульским краем.

Телефон центра подбора медицинского персонала Минздрава: (4872) 24-51-04 (доб. 2081), по будням с 9.00 до 18.00. По телефону можно узнать об имеющихся вакансиях, проконсультироваться по вопросам трудоустройства.