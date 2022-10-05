Алексей Дюмин: в Тульской области неточности при частичной мобилизации практически сведены к нулю Фото: материалы пресс-служб

4 октября прошло обсуждение хода частичной мобилизации в Тульской области. Военный комиссар региона Александр Сафронов сообщил, что мобилизация идет в установленном порядке, в плановые сроки, определенные командованием Западного военного округа. Призывные комиссии начали дополнительно комплектовать 106-ю воздушно-десантную дивизию офицерами в соответствии с полученным 29 сентября заданием.

Проблемных вопросов, связанных с мобилизацией, на сегодня нет. В областном военкомате организованы прием и отработка вопросов, поступающих от мобилизованных и их семей. Для граждан создана возможность направить жалобу на ошибки частичной мобилизации через портал Госуслуг. Такие заявки рекомендовано рассматривать в ускоренном режиме.

В целом по вопросам частичной мобилизации с 22 сентября поступило более 14 тысяч вопросов, но больше 95% из них имеют справочный характер. Основной источник обращений – горячая линия 122. Также 24 сентября для решения проблемных вопросов создали межведомственную группу. Всего поступило 132 обращения по конкретным жизненным ситуациям, из них отработаны 92, в работе 40.

Как отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, все неточности в решениях призывных комиссий исправляются в ручном режиме. На сегодня они практически сведены к нулю.

"Важно не допускать ошибок впредь, чтобы потом не приходилось возвращать ребят из воинских частей как ошибочно призванных. И здесь нам в помощь решение Президента России о включении прокуроров всех уровней в состав призывных комиссий", - сказал губернатор.