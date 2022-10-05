Действуй! Это твой ШАНС!

Представители ЦФО на конференции ГК "Шанс"

Мероприятие подвело итоги работы за прошедший агросезон и обозначило стратегические задачи предстоящего. Сам формат события больше походил на Олимпийские игры, где руководители подразделений ГК «Шанс» представлялись не только как эксперты в своей области, но и как профессиональные спортсмены. Отличное решение, чтобы подвести итоги, сделать упор на целях и задачах, отметить заслуги региональных представительств по стране - с боевым спортивным и динамичным настроем.

ГК «Шанс» - это не только одна из ведущих компаний страны по производству средств защиты растений. Сегодня ее работа ориентирована на масштабное производство, выпуск собственных уникальных препаратов, их реализацию на территории России и за ее пределами. За это время компания зарекомендовала себя как надежный производитель пестицидов, поэтому обзавелась более 4000 клиентами в РФ и странах СНГ.

- Мы активно включились в реализацию программы по импортозамещению, - говорит руководитель тульского подразделения ГК «Шанс» Валерий Бурыкин. - Конечно, мы понимаем, что это долгий и сложный процесс, но в тоже время делаем все возможное для ежегодного роста. И для этого уже сейчас есть все возможности.

Валерий Бурыкин с двукратной чемпионкой мира и призером Олимпийских игр Ириной Слуцкой

Наша компания имеет свой завод в России, научно-исследовательский центр, самостоятельно поставляет продукцию и сопровождает ее использование до самой уборочной кампании. Собственное производство качественных препаратов в центре России, на заводе «Шанс Энтерпрайз», высокий уровень сервиса и научный потенциал. Преимуществами стали к тому же доступная цена и круглосуточная доставка.

Линейка постоянно развивается: появляются средства, способные решать сразу несколько задач, расширяется спектр их действия, повышается эффективность препаратов. В центре проводится разработка новых СЗР, а также их регистрация и сертификация.

В этом же году завод включили в перечень системообразующих организаций российской экономики. В линейке представлено порядка 80 СЗР и микроудобрений. В активной фазе – разработка альтернативных санкционным препаратов для обеспечения устойчивости агросезона. В 2022 году выпущено 15 новинок. Качество нашей продукции не только не уступает импортным аналогам, а даже превосходят их по эффективности применения. Сегодня мы создаем препараты, которые максимально защищают от вредителей, сорняков и болезней, не нанося вред самому растению.

Из долгосрочных целей и задач на предстоящий сезон - это строительство на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ «Липецк» распределительного центра завода «Шанс Энтерпрайз». Центр рассчитан на полный объем хранения порядка 70 тыс. палетомест. Это позволит улучшить ситуацию с логистикой по России и хранить достаточное количество самых востребованных аграриями СЗР и микроудобрений.

Сегодня ГК «Шанс» также является одним из крупнейших дистрибьюторов семян кукурузы, подсолнечника, сорго и сои торговой марки «Коссад Семанс» бренда LIDEA. Компания планирует активно включаться в программу по обеспечению российских аграриев семенами и развивать свой бренд по производству семян.

На церемонии награждения тульское представительство получило заслуженную награду.

Это только часть задач и вопросов, которые были озвучены на конференции. Также в рамках мероприятия компания провела спортивные соревнования среди сотрудников и работу по секциям, где эксперты делились своим профессиональным опытом со специалистами из регионов. На церемонии награждения наше тульское представительство получило заслуженную награду. Уже несколько лет подряд тульский «Шанс» не отдает пальму первенства и снова стал лучшим по итогам агросезона 2021-2022 года. Наши эксперты действуют и дают шанс тульским аграриям вырастить здоровый и богатый урожай!

ГК «Шанс»: 8-800-700-9036

Представительство ГК «Шанс» в Тульской области: +7 (960) 612-17-94

shans-group.com

Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории РФ является ООО «Шанс Трейд». Реклама.