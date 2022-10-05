Учеба с перспективами в Туле

Команда института, ставшая победителем Всероссийской олимпиады по теории государства и права 2022

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), созданный в 1970 году, входит в структуру Министерства юстиции Российской Федерации и представлен головным вузом (г. Москва) и 15-ю филиалами, расположенными в различных регионах России.

Тульский институт осуществляет подготовку юристов по специальностям «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность», бакалавров и магистров по направлению подготовки «Юриспруденция», а также специалистов среднего звена по специальностям «Право и судебное администрирование», «Правоохранительная деятельность». Таким образом, в Тульском институте создана система, которая позволяет пройти все этапы обучения: от среднего профессионального образования до программ повышения квалификации.

В университете функционирует военный учебный центр, в который ежегодно проводится отбор юношей, обучающихся по программам высшего образования. Окончившие его не подлежат призыву на военную службу после выпуска из учебного заведения.

Институту ежегодно выделяются бюджетные места, кроме того, студенты принимаются и на коммерческой основе. В вузе создана гибкая, дифференцированная система оплаты обучения.

Профессорско-преподавательский состав института представлен ведущими специалистами в области юридической науки и образования (кандидаты и доктора наук, доценты и профессора, многие из которых награждены государственными и ведомственными знаками отличия). Своими навыками практической работы со студентами делятся также практические работники (государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и прокуроры, работники органов юстиции, адвокаты).

Образовательный процесс – это не только обучение, но и воспитание. Мы учим быть честными, иметь нетерпимое отношение к коррупции, прививаем принципы профессиональной этики юриста, воспитываем обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского общества, формируя чувства патриотизма и гражданственности, уважения к закону и правопорядку, и создаем условия для получения и развития новых знаний.

По результатам обучения в Тульском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) выпускникам выдается государственный диплом о среднем профессиональном или высшем юридическом образовании, в котором указываются реквизиты головного вуза (г. Москва), что зачастую важно для работодателя и дает дополнительные конкурентные преимущества нашим выпускникам в процессе трудоустройства.

Больше 80% выпускников института работают по специальности.

Сегодня Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) – один из центров юридического образования и науки в Тульской области.