В Тульской области мобилизованные получили первые региональные выплаты в 100 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

4 октября на областной призывной комиссии по мобилизации под председательством губернатора Алексея Дюмина доложили о первых выплатах мобилизованным от региона - разовые выплаты в 100 тысяч рублей будут зачислены на расчетные счета в течение 5 рабочих дней после того, как управление получит реестр мобилизованных от военного комиссариата.

Выплату осуществляет управление социальной защиты региона. Никакие заявления подавать не нужно.

Кроме того, по поручению губернатора мобилизованные могут получить консультации по сложившимся жизненным ситуациям, вопросам социальной поддержки на горячей линии министерства труда и соцзащиты региона 129 ежедневно с 08:00 до 20:00. За каждой семьей будет закреплен куратор, который будет сопровождать решение всех вопросов, в том числе оказание психологической и юридической помощи.

Родственники мобилизованных, нуждающиеся в социальном обслуживании, могут получить помощь в филиалах Координационном центре системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Телефон: 8-800-200-52-26.