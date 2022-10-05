Губернатор Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем учителя Фото: Архив "КП"

5 октября вся Россия отмечает День учителя. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил всех причастных с праздником. В поздравлении говорится:

"Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги и ветераны профессии! Поздравляю вас с Днем учителя!

Это праздник всех, кто выбрал для себя благородное призвание – обучать и воспитывать.

Такой нелегкий труд требует от вас большого терпения и самоотдачи, чуткости и доброты. Умения в нужную минуту вдохновить, поддержать и направить учеников.

Спасибо вам за то, что помогаете нашим детям делать первые шаги на пути к знаниям. Объясняете, что хорошо и что плохо, как правильно поступать в той или иной ситуации. Учите их быть настоящими, честными, порядочными. Прививаете уважение к истории Отечества и любовь к Родине.

Особые слова благодарности – ветеранам профессии, которые воспитали несколько поколений наших граждан, передали свои навыки и бесценный опыт молодым учителям.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, добра, прилежных и внимательных учеников!"