18 января в Туле без электричества останутся десятки улиц
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Ленина, 1-11; пер. 1-й Красный; пер. 2-й Красный, 3, 5, 7; ул. Мосина, 9-17 (нечётн.); ул. Советская, 18; ул. Коминтерна,2, 4, 6, 8; п. Горелки: 18-й-19-й-20-й Горельские пр-ды; ул. Яблочкова, 1-а; ул. Рязанская, 3; 2-й Волоховский пр-зд, 8; 4-й Волоховский пр-зд, 7; пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132; п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18; СНТ "Металлург-5"; п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); Орловское ш., 45-59 (нечётн.); ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 1-а; Орловское ш., 59-а (м-н); ул. Тесницкая, 6, 21; ул. Фруктовая, 1-а, 1-7
с 9:30 до 14:00 - Красноармейский пр-т, 21, 21-а; ул. Фрунзе, 7, 7-а.