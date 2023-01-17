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Общество17 января 2023 6:58

Дискредитатор-рецидивист: против ранее оштрафованного жителя Ефремова возбудили уголовное дело

Ранее он отделался только штрафом
Игорь КОПЫТОВ
Дискредитатор-рецидивист: против ранее оштрафованного жителя Ефремова возбудили уголовное дело

Дискредитатор-рецидивист: против ранее оштрафованного жителя Ефремова возбудили уголовное дело

Фото: соцсети

Полицией задержан 54-летний житель Ефремова по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 280.3 УК РФ). Материалы он публиковал в одной из социальных сетей.

Ранее мужчину уже штрафовали на 32 тысячи рублей по данной статье за многочисленные дискредитирующие материалы, которые он размещал в интернете. Однако позднее, заведя новую страницу в одной из социальных сетей, он неоднократно размещал в социальных сетях материалы, нарушающие закон РФ.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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