Дискредитатор-рецидивист: против ранее оштрафованного жителя Ефремова возбудили уголовное дело Фото: соцсети

Полицией задержан 54-летний житель Ефремова по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 280.3 УК РФ). Материалы он публиковал в одной из социальных сетей.

Ранее мужчину уже штрафовали на 32 тысячи рублей по данной статье за многочисленные дискредитирующие материалы, которые он размещал в интернете. Однако позднее, заведя новую страницу в одной из социальных сетей, он неоднократно размещал в социальных сетях материалы, нарушающие закон РФ.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.