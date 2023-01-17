ЖК «Новая Тула»: Начните год с покупки квартиры

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Во-вторых, нельзя недооценивать и морально-эмоциональный аспект: если прошедший год не ознаменовался для вас исполнением мечты, надо наверстывать упущенное на старте нового года. Тем более год, символом которого является чуткий, обожающий домашний уют Кот-Кролик, как нельзя лучше подходит для покупки недвижимости!

Больше, чем просто дом

ЖК «Новая Тула» — это не просто новое жилье, это гораздо круче и масштабнее. Это ваш новый образ жизни, о котором вы мечтали и в который влюбляешься с первого взгляда. Это комфорт, безопасность и надежность. Плюсов много, о них мы подробно рассказывали нашим читателям в прошлом году. Вот только некоторые:

1) выгодное расположение – удобная локация вдали от городского смога в экологически чистой зеленой зоне;

2) благоустроенная территория комплекса с парками, скверами и зонами для спорта и отдыха;

3) современные просторные планировки квартир с индивидуальным отоплением;

4) закрытые дворы без машин и максимальная защищенность;

5) собственная развитая инфраструктура.

Микрорайон находится всего в 5 минутах езды на автомобиле до проспекта Ленина по Калужскому шоссе. Рядом ГМ «METRO», «Тула-Арена», скоро здесь появятся школы, детские сады и поликлиника.

Сейчас, когда за окнами зима, хочется остановиться на слове «тепло». Дома в новом ЖК возводятся с применением техники «мокрого фасада». При облицовке внешних стен используется декоративная штукатурка — смесь «Ceresit СТ 137 «Зима». Ее преимущества: морозостойкость, экологичность, устойчивость к воздействию воды и осадков. Фасад прекрасно сохраняет тепло, защищает от плесени и продлевает срок службы дома. Таким образом, благодаря современным технологиям и качественным строительным материалам в вашей квартире будет всегда уютно и тепло.

Стены домов в «Новой Туле» - из прочного силикатного кирпича на ленточном фундаменте. Скатная кровля отлично защищает здание от прямых солнечных лучей и влаги.

На сегодня дом 1 (корпус 1 и 2) готов на 75%.

Строго по графику

Процесс строительства идет в рамках запланированных сроков. За его ходом можно наблюдать на сайте застройщика или в группах компании в соцсетях. Прирост зданий и фронт работ можно увидеть своими глазами.

На сегодня дом 1 (корпус 1 и 2) готов на 75%, а дом 2 (корпус 1 и 2) - на 37%. Фото строительства можно увидеть в рамках нашего материала.

Ждать ключей осталось недолго: первые жители микрорайона «Новая Тула» справят новоселье летом этого года.

Недвижимость здесь можно приобрести в ипотеку, с беспроцентной рассрочкой от застройщика до сдачи дома, доступна ипотека с господдержкой, можно оформить покупку с применением военного сертификата или воспользоваться материнским капиталом.

Готовность дома 2 (корпус 1 и 2) - 37%.

Еще выгоднее

Совсем скоро в ЖК Новая Тула запуск новой очереди строительства. До начала продаж остается не так много времени. В чем же плюсы и минусы покупки квартиры на стадии котлована? Главное преимущество, конечно же, более низкая цена. Разница в стоимости с готовым жильем может составлять от 20 до 40%! Плюс реальная возможность выбрать самый подходящий вариант по метражу, планировке, виду из окон и пр.

Минус всего один: нужно время на благоустройство дома. Иногда покупателей пугает то, что стройка может «заморозиться», а вложенные средства пропадут. В случае с «Новой Тулой» эти опасения напрасны. Во-первых, средства клиентов хранятся на специальных эскроу-счетах и будут переведены застройщику только после сдачи дома в эксплуатацию, поэтому застройщик заинтересован в своевременной сдаче квартиры не меньше, чем вы.

Во-вторых, объект возводится с применением проектного финансирования и с поддержкой государства. В жилом комплексе на Калужском шоссе планируется возвести около 40 домов разной этажности: пятиэтажки и высотки.

Остается только выбрать: если квартира нужна оперативно, останавливаемся на первой очереди строительства. Если есть возможность подождать, то ждем старт продаж второй очереди. Но в любом случае: если в ваших планах кардинальное изменение образа жизни в лучшую сторону, покупка жилья в ЖК комфорт-класса «Новая Тула» - то, что нужно! И пусть приятные слова: «С Новым годом, с новой квартирой!» в скором времени будут адресованы именно вам.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офисы продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6;

ТРЦ "Макси", 3 вход, 1 этаж.

Телефон (4872) 52-00-02.

3snt.ru

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