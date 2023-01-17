В Щекинском районе Тульской области вандалы разгромили банкомат, но денег не добыли Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В соцсетях появилась информация, что вечером 15 января в Советске Щекинского района кто-то разгромил банкомат в одном из отделений на улице Октябрьской. Как сообщили местные жители, после случившегося на дорогах дежурили сотрудники ДПС и останавливали проходящий транспорт.

При этом в УМВД России по Тульской области сообщили, что деньги внутри банкомата остались нетронутыми.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.