АО «КБП»: Растим инженеров будущего

Команда молодых специалистов АО «КБП». Фото: Игорь КОПЫТОВ

На центральной площадке базы отдыха «Шахтер» расположились выставочные шатры ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса региона, входящих в состав Тульского регионального отделения «Союза машиностроителей России»: АО АК «Туламаш-завод», АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева», АО ЦКБА, АО "Тулаточмаш", АО «КБП». Экспозиции продукции, без преувеличения, стали центром притяжения выставки. Здесь демонстрировались не только макеты комплексов вооружения, но и сами боевые машины.

Особый интерес вызывал компьютерный класс в шатре АО «КБП», оборудованный по принципу тех, что располагаются в центре подготовки специалистов предприятия. На протяжении работы всех дней форума в нем проходили занятия факультета комплексов высокоточного вооружения ближней тактической зоны. Их участниками стали студенты российских вузов, среди которых, конечно же, и Тульского госуниверситета.

- Мы постарались представить здесь нашу продукцию по максимуму, - подчеркивает специалист АО «КБП» Юрий Андронов. - Готовы показать особенности каждого устройства. Кроме того, на площадке у шатра мы демонстрируем зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», показываем размещение в нем экипажа, отвечаем на вопросы. Кроме того, предприятие представляет и современный противотанковый ракетный комплекс «Корнет - ЭМ» на «Тайфуне».

После одной из таких экскурсий инженер АО ЦКБА Павел Буравцов признался: «Наконец-то у меня появилась возможность изучить в живую «Панцирь» и «Корнет», на которых стоят разработанные на нашем предприятии блоки.

Внутри выставочного шатра. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Экскурсии как элемент обмена опытом

Экскурсии для молодых специалистов проходили не только на площадке базы отдыха «Шахтер». Для участников слета они организовывались и на сами предприятия. С 30 июня по 5 июля только АО «КБП», входящее в холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы» ГК «Ро-стех», посетили более 350 человек из разных городов России.

В рамках экскурсий молодые люди познакомились с историей предприятия, образцами современного вооружения. Для многих молодых инженеров посещение предприятий в других городах - ценный опыт.

- Подобные экскурсии проводятся у нас в Центре подготовки специалистов на регулярной основе, а не только для участников форума, - рассказывает специалист АО «КБП» Игорь Жабин. - Мы демонстрируем свою продукцию и вовлекаем молодежь к участию в программах развития военной специальной техники и вооружения.

Готовить кадры со школы

Забота о молодых кадрах - в приоритете у любого серьезного предприятия. Ведь именно молодежь зачастую привносит в существующий уклад нечто новое, часто прорывное. АО «КБП» не исключение. Здесь ценят молодых сотрудников, предлагая широкий набор социальных гарантий, мощное наставническое сопровождение.

К подготовке новых кадров подходят серьезно и основательно: КБП поддерживает образовательный проект для школьников: на базе тульского лицея № 2 создана физико-математическая школа имени Аркадия Шипунова. Более 30 лет назад в Тульском государственном университете появилась кафедра «Проектирование автоматизированных комплексов», выделяются целевые места для будущих сотрудников предприятия, учреждена именная стипендия для талантливых студентов.

Непосредственно для работников АО «КБП» работает центр подготовки специалистов, регулярно организуются выездные обучающие курсы, проходят конкурсы профессионального мастерства. Создана структура, которая готовит кандидатов наук, налажено взаимодействие с Российской академией ракетно-артиллерийских наук и другое.

Молодые специалисты, приходя работать на предприятие, не остаются один на один со своими задачами - их поддерживают опытные сотрудники. Система наставничества внедрена и в производстве.

Представленная на выставке техника АО «КБП». Фото: Игорь КОПЫТОВ

Задачи для максималистов

Группа молодых специалистов АО «КБП» на форуме приняла участие в работе большинства из заявленных 12 факультетов: цифровых средств в проектировании, современных промышленных технологий и ТРИЗ, мехатроники, робототехники и многих других.

- Я на предприятии уже шесть лет, на подобном форуме — впервые, - признается работник АО «КБП» Никита Колобаев. - Очень хотел побывать здесь. Организация всех мероприятий - на высшем уровне. Несмотря на то, что наше конструкторское бюро — это одно из ведущих предприятий в регионе, занимающееся разработкой высокоточного вооружения, здесь есть, чему поучиться у коллег из других холдингов, обменяться идеями. Это для меня особенно ценно, поскольку я вижу в своей работе возможность реализоваться в научном плане.

- Вообще-то я максималистка. Если работать — так на таком предприятии, чтобы этим можно было гордиться, поэтому в 2016 году и пришла в КБП, - говорит Анна Щукина. - И здесь, на форуме, я хочу сформировать классную команду, команду настоящих победителей, чтобы и дальше с ней выигрывать на разных мероприятиях. Каждый из нас отвечает за свой род деятельности. Это и есть признак команды-лидера.

- Когда я заканчивал Тульский госуниверситет, сомнений в том, куда пойти работать, у меня не возникало, - улыбается Никита Родин. - У меня папа в КБП работает, так что я - потомственный оружейник. Мне всегда нравилось, чем он занимается, я часто задавал ему разные вопросы. И в какой-то момент он сказал: может, хватит меня спрашивать о теории, приходи к нам, занимайся практической работой... Здесь же, на форуме, вижу еще больше возможностей для общения с интересными людьми.

- Я в КБП шестой год, - делится своим мнением Ольга Шачнева, - но на подобном форуме тоже впервые. И хотя в состав нашей команды был отбор, и попасть было не просто, мне это удалось. Здесь очень много интересных образовательных факультетов, лекториев.

В форуме «Инженеры будущего 2022» победила команда Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России», в состав которой входят представители АО «КБП» и ТулГУ.