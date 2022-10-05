Если новая квартира - то в «Новой Туле»

Спокойные, безопасные дворы без машин - изюминка ЖК "Новая Тула".

Про стоимость

Рассмотрим однокомнатные квартиры примерно равные по цене и метражу. Найти жилье, идентичное по локации не получилось, поскольку более удобное расположение сразу же увеличивает стоимость «вторички».

На первичном рынке мы взяли для примера просторную однокомнатную квартиру в ЖК «Новая Тула» с большой кухней и широкой прихожей. Общая площадь 39,99 кв. м, стоимость 3 млн 296 тысяч 202 рубля. Жилой комплекс расположен в пяти минутах езды до проспекта Ленина по Калужскому шоссе, рядом с гипермаркетом METRO.

На ресурсе бесплатных объявлений стоимость похожих квартир в стандартных девятиэтажках начинается от 3 млн 470 тысяч рублей.

Строительство ЖК "Новая Тула" идет полным ходом.

Расходы на ремонт

Безусловно, обе квартиры требуют ремонта.

Квартиры в «Новой Туле» сдаются в черновой отделке. Сегодня качество строительства в разы выше, чем, скажем,

10 лет назад. Это касается как используемых материалов, так и технологий возведения жилья. Вы только посмотрите на фото: как аккуратно и профессионально работают строители «Новой Тулы», глаз радуется.

По оценке экспертов, хороший дизайнерский ремонт 40-метровой квартиры в новом доме стоит в среднем 1 млн рублей без учета затрат на обстановку, текстиль и бытовую технику. Срок ремонта - приблизительно три месяца.

При выполнении ремонта в аналогичной квартире в старом доме следует устранить существующую отделку на стенах, полах и потолках. Какие «сюрпризы» вас при этом ожидают – неизвестно. Вполне возможно, что понадобится заново штукатурить и выравнивать поверхности и только после этого приступать к чистовой отделке.

Также может потребоваться замена остекления, стояков канализации и водоснабжения, радиаторов отопления, входных дверей и т. д.

Профессионалы оценивают такой ремонт примерно в 2,3 млн рублей. Да и срок его будет более длительным: от пяти месяцев и более.

На октябрь намечен старт II очереди строительства жилого комплекса.

Дополнительные плюсы

Кроме этих неоспоримых преимуществ, приобретение квартиры в новом микрорайоне имеет много дополнительных плюсов. Назовем только некоторые из них:

• утепление фасадов и поквартирное отопление. Эти факторы позволяют снизить коммунальные платежи и не зависеть от сроков отопительного сезона;

• более высокие потолки и качественная шумоизоляция;

• новые коммуникации и исправная вентиляция. В старых домах системы водоснабжения и канализации изношены и требуют замены. Вентиляция работает так, что ощущаются запахи табака и готовящейся еды от соседей;

• просторные лоджии. В новых домах сейчас модно использовать их как террасу. В старом жилом фонде это невозможно из-за маленького пространства.

Отдельной строкой стоит написать про дворы и отделку подъездов. Во дворах ЖК «Новой Тулы» нет машин, это исключительно пешеходные зоны. Предусмотрены игровые и спортивные площадки для ребят разного возраста. Ваш ребенок гуляет во дворе, находясь в полной безопасности. Вход в подъезд оборудован без ступеней и пандусов. Входные группы расположены на уровне тротуара: это удобно, если у вас коляска или велосипед.

Квартиры в ЖК «Новая Тула» - здесь будет всегда много пространства и света.

Есть выбор

Когда вы покупаете «вторичку», то не можете повлиять на многие важные факторы. С новостройкой все иначе: тут можно выбрать этаж, планировку, сторону, куда будут выходить окна, подъезд и многое другое…

Единственный минус: придется немного подождать, когда строительство вашего дома закончится. Но если речь идет про ЖК «Новая Тула», то ждать совсем недолго! Первые жители микрорайона «Новая Тула» получат ключи уже летом 2023 года. Полное завершение строительства ожидается в 2032 году. Планируется возвести около 40 домов. Жилой комплекс будет разной этажности: можно выбрать квартиру в пятиэтажке или в высотке – это на любителя.

Так что выбирайте квартиру и наблюдайте как буквально на глазах растет дом вашей мечты. Немаловажный момент: недвижимость здесь можно приобрести в ипотеку с беспроцентной рассрочкой от застройщика до сдачи дома, с господдержкой, применить военный сертификат или воспользоваться материнским капиталом.

ООО «СЗ «Три Эс Новая Тула»

Офис продаж:

г. Тула, ул. Благовещенская, 6, тел. (4872) 52-00-02

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