Снова самолеты: пресс-служба МЧС прокомментировала хлопки, напугавшие туляков Фото: Архив "КП"

Пресс-служба МЧС по Тульской области прокомментировала ситуацию с двумя (либо тремя) громкими хлопками, похожими на взрывы, напугавшими туляков:

"В Главное управление МЧС России по Тульской области информация об авариях и нештатных ситуациях на территории региона не поступала. Предположительно источником звука было преодоление самолётом звукового барьера".

Напомним, ранее мы сообщали о двух громких хлопках, прозвучавших с интервалом в 10 минут над Тулой и несколькими городами области. Звуки былислышны на территории всего города, также в соцсетях пользователи сообщают, что хлопки слышали в Веневе (там сообщают о триех хлопках), Алексине, Суворове. Причем сила звука такова, что на нее отзываются сигнализации автомобилей.

Некоторые пользователи утверждают, что хлопки сопровождались гулом самолета.

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Два "удара" с разницей в 10 минут были слышны на территории всего центра города (Подробнее).