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Происшествия4 октября 2022 12:50

Туляков снова напугали звуки, похожие на взрывы

Два "удара" с разницей в 10 минут были слышны на территории всего центра города
Источник:kp.ru
Туляков снова напугали звуки, похожие на взрывы

Туляков снова напугали звуки, похожие на взрывы

Фото: Архив "КП"

Днем 4 октября в Туле снова слышны звуки, похожие на взрывы: первый прозвучал в 15:35, второй - через 10 минут, в 15:45.

Звуки слышны на территории всего города, также в соцсетях пользователи сообщают, что хлопки слышали в Веневе (там даже три хлопка), Алексине, Суворове. Причем сила звука такова, что на нее отзываются сигнализации автомобилей.

Некоторые пользователи утверждают, что хлопки сопровождались гулом самолета.

Комментариев происходящего от МЧС пока не поступало.

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