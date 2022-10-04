Лучше отдать средства на СВО: жители Тулы высказались против больших трат на новогодние украшения города Фото: материалы пресс-служб

В одном из популярных телеграм-каналов Тулы прошел анонимный опрос: «Нужно ли тратить деньги на новогоднее украшение города или эти деньги нужнее на СВО?»

По итогам нголосования на текущий момент, 74% туляков посчитали, что можно один год обойтись без ёлки и гирлянд и не тратить городские деньги на установку новогодней елки и приобретение праздничных украшений. Против такой позиции высказались только 17% жителей.

. Фото: соцсети

В комментариях люди также в большинстве своем высказались за полный или частичный отказ от новогодних украшений в пользу поддержки наших войск в зоне СВО:

"Конечно лучше направить на СВО...Наши мальчишкам они нужнее.А так получается пир во время чумы".

"Я думаю, что новогоднее настроение у туляков создать нужно, но сделать украшения и иллюминацию более скромными. А оставшуюся сумму от запланированных средств на Новый год и Рождество потратить на нужды армии, причем не перечислить деньги, а купить все необходимое и отправить на фронт, и это могут быть даже какие-то подарки для наших воинов, им же тоже нужны праздники и наше внимание".

"Я полностью согласна. Ёлка должна быть, даже в ВОВ отмечали Новый год и не отнимали у детей праздник! Просто надо скромнее... И конечно же помощь Нашим Защитникам!"

"Соглашусь, что праздник семейный и его можно отметить дома с родными и друзьями. Дети отмечают Новый год в саду и школах. Мы на ёлку не ходим уже несколько лет точно, а то и больше. Ничего там особо интересного нет. Каждый год одно и тоже. Из развлечений выбираем прогулки по парку, катание с детьми на горках, лыжах, коньках. Да много можно, что придумать. Было бы желание. А деньги отправить на поддержку нашим ребятам, они им сейчас на много нужнее. Судя по списку, который выкладывался, что с собой нужно взять, половины не будет у ребят."