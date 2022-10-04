Каменная красота. Расставляя акценты

Природный камень в каком-то смысле является символом времени - могут пройти столетия, а его внешний вид останется неизменным. Выбор природного камня обширен: чаще всего в интерьерах используют мрамор, гранит, оникс, кварцит и травертин; для отделки пола выбирают менее броский сланец и известняк. От выбранного варианта будет зависеть бюджет проекта, но в любом случае камень в интерьере - редкий и ценный элемент декора.

Натуральный камень в слэбе

Классическим материалом для отделки интерьера считается мрамор во всем многообразии его разновидностей, но кроме него используют гранит, оникс, травертин и другие виды камня. Большие плиты камня называются слэбами (от английского слова slab – плита). Размеры слэбов не приведены к единому стандарту, зависят от сорта камня и особенностей работ с ним. Идеальная толщина каменного слэба - около двух сантиметров, но этот параметр может изменяться. Отделка помещения мрамором, ониксом и другими видами камня в больших слэбах считается дорогостоящей, поскольку в полномасштабной каменной плите сохраняется рисунок текстуры камня – самая суть материала. Стена или ее часть, каминный портал, поверхность пола в отделке из натурального камня являются самодостаточным декоративным элементом интерьера.

В профессиональной терминологии текстура камня делится на монотонную (однородную, не требующую подгонки) и с ярко выраженным рисунком. Во втором случае требуется тщательная подгонка текстуры. Рисунок может быть расположен «бабочкой» или «книжкой», производимый эффект от такого материала гораздо сильнее.

Некоторые породы камня обладают дополнительными визуальными спецэффектами. Так, зеленый и розовый оникс имеют полупрозрачную текстуру, поэтому для достижения декоративного эффекта в интерьере за каменной плитой или в ее торце устанавливают подсветку, превращая стену из камня в арт-объект.

Мозаика из природного камня

Каменная мозаика – один из самых древних материалов для декора. Первые мозаики были сделаны из простых материалов вроде гальки и мелких камней, в процессе совершенствования технологии рисунки мозаики становились более детализированными и сложными. Современная каменная мозаика создается при помощи специальных программируемых станков, позволяющих воплотить в камне идею любой сложности, хотя часть работ по-прежнему выполняется вручную.

Мозаика из природного камня

Мозаика может быть как геометрически простая, состоящая из нескольких пород камня, так и художественная, выполненная с включением полудрагоценных камней по эскизам художника. Мозаичные панно со сложной композицией используют для декора центральной части пола или стены, мозаикой отделывают поверхности столов и других предметов мебели. Мозаичные панно можно сделать на заказ, специализированные производства часто предлагают каталоги готовых изделий.

Камень как арт-объект

О том, как создается шедевр, итальянский скульптор Микеланджело Буонарроти говорил: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». В руках опытного мастера каменная глыба может превратиться не только в скульптуру, но и в объект интерьерного искусства.

Камень как арт-объект

Из цельного куска мрамора, оникса или гранита изготавливают отдельно стоящие и подвесные раковины, ванны, вазы, колонны и разнообразный интерьерный декор. Пространство, в котором находится арт-объект из природного камня, не нуждается в дополнениях – необычная форма, текстура камня без предварительной обработки станут визуальным центром интерьера.

Объекты мебели

Красота натурального мрамора, оникса, травертина и песчаника не оставила равнодушными и дизайнеров мебели. Камень используют для изготовления серийных журнальных столиков, деталей стульев, подвесных и настольных светильников, систем хранения и многого другого. Как правило, камень прекрасно сочетается с деревом и металлом и вписывается в любой интерьер.

Объекты мебели

При выборе каменного предмета мебели следует обратить внимание на его вес – изделия из цельного камня могут быть тяжелыми, что вызовет сложности при их транспортировке и монтаже.

Камень в плитках

Более удобный для транспортировки и привычный для отделочных работ – натуральный камень в небольших плитках. Размеры плиток могут быть разными, как правило, на них распространяется стандарт – 60 х 30, 40 х 30, 30 х 30 см и так далее. Плитка из мрамора или гранита может быть квадратной, прямоугольной и даже треугольной, в коллекциях встречаются и более сложные конфигурации. В некоторых случаях при подгонке плиток нужно учитывать рисунок текстуры и движение жил камня, но иногда рисунок не совпадает специально и не требует предварительных работ по собиранию каменного «пазла». Особенности выбранной плитки лучше уточнить у производителя.

Камень в плитках

Плитка из камня широко используется для отделки пола и стен во влажных помещениях (ванных комнат, душевых, саунах, хаммамах); применяется в отделке кухонных фартуков, пола, рабочих поверхностей, прихожих и проходных комнат. Прочность камня в данном случае диктует его функциональное назначение. Важно помнить о свойствах материала – некоторые сорта мрамора впитывают влагу. Например, на молодом мраморе из-за пористости его структуры может остаться след от любой пролитой жидкости. Уберечь камень от повреждений можно при помощи современных технологий обработки специальными пропитывающими составами.