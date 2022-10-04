Алексей Дюмин проверил подготовку мобилизованных туляков в 51-м полку Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 3 октября, губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где находятся мобилизованные жители Тульской области.

Как рассказал временно исполняющий обязанности командира дивизии Алексей Быков, в первые дни мобилизованным разъяснили, какие социальные льготы и гарантии, денежное довольствие и дополнительные выплаты им положены. Бойцов разместили в казармах и обеспечили всеми видами довольствия, как и военнослужащих по контракту. Также Быков поблагодарил главу региона за помощь в доукомплектовании обмундирования, а также в привлечении дополнительных специалистов – инструкторов ССО, ФСБ, МВД, Росгвардии – к подготовке военнослужащих.

. Фото: материалы пресс-служб

Мобилизованным уже выдали базовые комплекты экипировки от Министерства обороны, также по поручению губернатора на уровне региона базовые комплекты дополняют спальные мешки, дождевики, рюкзаки, термобелье, аптечки для оказания первой помощи. Алексей Дюмин осмотрел образцы формы одежды от Министерства обороны, дополнительной экипировки, закупленные квадрокоптеры, а также лично проверил условия проживания и пообщался с мобилизованными.

Для бойцов организовано трехразовое питание, на территории спортивного городка проходят занятия по тактической медицине силами медицинского симуляционного центра ТулГУ на базе дивизии, а также огневая подготовка.

Также глава региона посетил полигон и проверил, как проходит боевое слаживание. Такие практические занятия помогают тем, кто служил в армии давно, быстро восстановить утраченные навыки. Это касается и огневой подготовки, и умения оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, бойцы должны освоить новое вооружение. Батальон занимается по программе подготовки ротно-тактических групп. Сейчас проходит первый период слаживания – одиночная подготовка. Второй период – слаживание отделения, третий – слаживание взводов.

На полигоне проходят занятия по контрольным стрельбам, тактической медицине, разборке и сборке оружия, изготовке к бою, метанию ручных учебных гранат, оборудованию инженерных позиций.

. Фото: материалы пресс-служб