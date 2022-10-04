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Происшествия4 октября 2022 6:58

В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

Дерево переломилось на высоте примерно полутора метров
Источник:kp.ru
В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

Как сообщил в редакцию "Комсомольской правды" очевидец, на улице Руднева,54 в Туле, возле школы №14, на припаркованный автомобиль упало дерево.

На фото видно, что дерево не было вырвано с корнем, а переломилось примерно на высоте полутора метров, также видно, что дерево сухое. Предположительно, причиной происшествия стали порывы сильного ветра, которые уже третий день подряд обрушиваются на регион.

В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

В Туле на улице Руднева повалило дерево на припаркованный автомобиль

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