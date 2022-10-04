За качеством в «Новомосковский газобетон»

Современная высокотехнологичная линия по производству газобетонных блоков "Новомосковский газобетон" запущена в мае 2022 года.

За новой торговой маркой стоит производственная компания «Химсервис» им. А. А. Зорина – предприятие с почти 30-летней историей.

- Новая современная высокотехнологичная линия по серийному производству газобетонных блоков ЗАО «Химсервис» запустило в мае, - говорит Вадим Терехов, генеральный директор ЗАО «Химсервис». - Для нас это одно из новых перспективных направлений в развитии предприятия.

- Вадим Владимирович, как оцениваете первые полгода работы нового производства?

- Когда мы только планировали запуск этой линии, уже было понимание, что наша продукция будет востребована рынком. Первые полгода работы это подтверждают: спрос на «Новомосковский газобетон» растет, новая линия показывает неплохой рост по объемам производства. Клиенты постепенно понимают, насколько качественный строительный материал мы предлагаем. При этом цены на продукцию вполне приемлемые.

Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89.

- Дома из газобетона остаются трендом в загородном строительстве…

- Безусловно! Газобетон отличает стойкость к низким температурам, что позволяет строить такие дома даже в самых холодных уголках России. Кроме того, этот материал экологичен и не требует регулярной противогрибковой обработки.

Доля домов из газобетона растет, соответственно растет и рынок газобетона. Технологические преимущества такого материала позволяют отказаться от монолитного каркаса и от утепления, при этом добиваясь энергоэффективных показателей стен. Таким образом, возникает экономия при строительстве и при эксплуатации здания.

Но наши блоки подходят не только для строительства частных домов. Их можно использовать и для возведения внутренних перегородок, внешних стен в монолитном строительстве. Поэтому среди наших клиентов есть как частные лица, так и организации.

Специально для тех, кто собирается строить дом на своем участке, на нашем сайте мы подготовили каталог доступных проектов домов из газобетона.

- Расскажите о главных преимуществах «Новомосковского газобетона».

- Главное преимущество – это его высокое качество, которое обеспечивает высокотехнологичная производственная линия.

Газобетонные блоки, армированные стекловолокном, сертифицированы, изготавливаются в соответствии с ГОСТ 21520-89.

Пористая структура газобетона обеспечивает высокую звуко и теплоизоляцию, а идеальная геометрия блоков – минимальные затраты на отделку стен. Теперь местные строительные организации и частные заказчики могут получать качественные и доступные газоблоки, не переплачивая за транспортировку. Продуман вопрос доставки нашей продукции до клиента, с использованием манипулятора вместимостью 10 поддонов.

Так что со временем у «Новомосковского газобетона» есть хорошие шансы стать одним из новых надежных брендов Тульского региона.

Блоки из газобетона подходят не только для строительства частных домов, их можно использовать и для возведения внутренних перегородок, внешних стен в монолитном строительстве.

- Как развивается ваш литейный цех?

- И в этом сегменте есть движение вперед. Литейный цех был запущен с 2009 года именно для выпуска основной нашей продукции – приборов и оборудования для диагностики трубопроводов. Сейчас его возможности гораздо больше: производство позволяет изготавливать изделия из чугуна и черных металлов, в том числе и для сферы ЖКХ. Речь идет о дренажных решетках, цоколях фонарных столбов, канализационных люках, элементах ограждений и т. п. Направление очень перспективное, будем развивать его и в будущем.

ВАЖНО

За плечами новомосковской компании ЗАО «Химсервис» почти три десятилетия стабильной работы в сфере обеспечения противокоррозионной защиты подземных трубопроводов. Ее продукция давно оценена в масштабах страны и за ее пределами. Оборудование торговой марки «Менделеевец» - один из лидеров в сфере противокоррозионной защиты подземных трубопроводов, резервуаров и морских сооружений.

ЗАО «Химсервис» им. А. А. Зорина:

Тульская обл., Новомосковск, ул. Свободы, 9, +7 (48762) 7-97-74.

химсервис.com

«Новомосковский газобетон»:

8 (800) 101-23-75

н-газобетон.рф