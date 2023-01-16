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Здоровье16 января 2023 9:56

Коронавирус в Тульской области: 8 новых случаев заболевания за последние сутки на 16 января

Показатель заболеваемости после резкого всплеска плавно идет на спад
Игорь КОПЫТОВ
Коронавирус в Тульской области: 8 новых случаев заболевания за последние сутки на 16 января

Коронавирус в Тульской области: 8 новых случаев заболевания за последние сутки на 16 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 16 января, 18 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 182 449 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 1 человек.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 188 146 человек.

Суточная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 182 449 жителей региона.

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