4 октября из-за плановых работ в Туле без электричества останутся десятки жилых домов Фото: Архив "КП"

4 октября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

- с 09:00 до 13:00 - ул. Октябрьская, 40;

- с 09:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 39;

- с 09:00 до 17:00 - ул. Ген. Маргелова, 3, 7, 7-а, 9, 11; ул. Войкова, 2/5; ул. Луначарского, 92-126 (чётн.); ул. Пороховая, 47, 41-а; ул. Заварная, 4-24 (чётн.), 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б; пер. Роговский, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 18-а, 7-а, 7-б, 7-в, 10-б; ул. Набережная Дрейера, 31; ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а, 3; п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 5-11; ул. Никитина, 5-37; ул. Л. Толстого, 8, 10; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Чернышевского, 3-18; ул. Белинского, 2-14 (чётн.); ул. Болдина, 29; ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. Короленко, 4-18 (чётн.), 11-23 (нечётн.); ул. Ш. Руставелли, 21-а, 21-27 (нечётн.), 16-22 (чётн.); ул. 1-я Озёрная, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12; ул. Радищева, 23-29 (нечётн.), 28; ул. 3-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 43, 45; ул. 2-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 39, 41; ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26; ул. Болдина, 24, 28; ул. 1-я Трубная, 14-20 (чётн.); ул. Болдина, 32-44 (чётн.); ул. Самокатная, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 12; ул. Лермонтова, 15-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 15-а, 18-а; ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 13-а, 2-6 (чётн.); ул. 1-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 11; ул. Лермонтова, 3-14; ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30 (чётн.); ул. Болдина, 43, 45; ул. 2-я Трубная, 5-9 (нечётн.);

- с 12:00 до 14:00 - ул. Овражная, 14-44 (чётн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.); ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.); ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.).