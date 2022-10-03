В Туле объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра на 4 октября Фото: Архив "КП"

Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что 4 октября на территории Тульской области ожидаются местами порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона правила личной безопасности при порывистом ветре:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).