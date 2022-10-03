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Здоровье3 октября 2022 9:40

Коронавирусом в тульской области на 3 октября за сутки заразились 175 человек

Госпитализаций с осложнениями болезни за эти 24 часа в регионе не зафиксировано
Источник:kp.ru
Коронавирусом в тульской области на 3 октября за сутки заразились 175 человек

Коронавирусом в тульской области на 3 октября за сутки заразились 175 человек

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 3 октября, 11:15, в Тульской области за последние сутки выявили 175 новых случаев коронавируса, то есть суточная заболеваемость в регионе продолжает снижаться. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 183 879 пациента. Госпитализаций с осложнениями болезни за эти сутки в регионе не зафиксировано.

301 человек выздоровел от коронавируса за этот же период, всего в регионе зарегистрировано 173 760 случаев выздоровления.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 310 человек.

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