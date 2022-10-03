Компания «ЕвроХим» создала в Тульской области новый логистический центр

В церемонии открытия логистического хаба на площадке АО «НАК «Азот» принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» одновременно с развитием производственных мощностей предприятия НАК «Азот» в городе Новомосковске Тульской области сформировала новый логистический центр, соответствующий самым современным требованиям транспортной отрасли.

В церемонии открытия логистического хаба на площадке АО «НАК «Азот» принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Объём инвестиций в создание центра в Новомосковске за последние 5 лет составил 8,5 млрд рублей. Инвестиции осуществлялись по 4 основным направлениям: пополнение парка железнодорожной техники, расширение путей и оснащение цехов современным оборудованием, техническое переоснащение цехов депо, улучшение условий труда и промышленной безопасности.

В настоящий момент железнодорожная инфраструктура «ЕвроХима» в Новомосковске способна обеспечивать ежегодный грузооборот в объёме более 4 млн тонн. В состав нового логистического центра входят 80 километров подъездных и внутризаводских железнодорожных путей и современно оснащённые локомотивное и вагонное депо.

Железнодорожная инфраструктура «ЕвроХима» в Новомосковске способна обеспечивать ежегодный грузооборот в объёме более 4 млн тонн.

Новый логистический центр компании «ЕвроХим» на базе НАК «Азот» является одним из самых крупных и современных в Центральной России логистических хабов. Он позволяет оптимизировать поставки железнодорожным транспортом сырья и необходимых строительных материалов, а также продукции компании «ЕвроХим» на российский и экспортные рынки, быстро переориентировать грузопотоки, исходя из ситуации на внешних рынках. Депо осуществляет необходимое обслуживание и ремонты подвижного состава.

Современный логистический комплекс отвечает всем требованиям промышленной безопасности, обеспечивает необходимое ремонтно-техническое обслуживание железнодорожного хозяйства.

«ЕвроХим» планирует продолжать инвестиционную программу по обновлению и увеличению подвижного состава, развитию и модернизации необходимой железнодорожной инфраструктуры на НАК «Азот».