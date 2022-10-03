Где туляки могут привиться от гриппа: публикуем полный список адресов пунктов вакцинации Фото: Архив "КП"

В Тульской области продолжается массовая вакцинация и ревакцинация от гриппа и коронавируса. Перед процедурой каждого пациента обязательно осмотрит врач, измерит температуру и давление, уточнит наличие противопоказаний к прививке.

Собираясь на прививку в медкабинет, не забудьте взять с собой документ – паспорт, СНИЛС или полис ОМС. На месте надо будет заполнить добровольное согласие на вакцинацию.

Записаться на вакцинацию можно:

1. Через портал Госуслуг.

2. По телефону единого центра записи на прием к врачу: (800) 4503303, (4872) 33-83-77 или на сайте Доктор71.

3. По телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19.

Публикуем список адресов по Тульской области:

- Алексин, ул. Героев Алексинцев, 13 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Алексин, ул. Центральная, 13А - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Алексин, ул. 50 лет Октября, 21 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Алексинский р-н, п. Новогуровский, ул.Центральная, 20 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Алексин, ул. Санаторная, 15 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Ефремов, ул. Дружбы, 9б - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- поселок Рассвет, 38 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 8.00-15.00

- Плеханово, ул. Заводская, 1А - понедельник-пятница 8.00-16.00, суббота 8.00-13.00

- Петровский, ул. К. Паустовского, 19 - понедельник-пятница 8.00-16.00

- Новомосковск, ул. Московская, 25 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Новомосковск, ул. Дружбы, 27 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Новомосковск, ул. Свердлова, 17 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Новомосковск, микр. Сокольники, ул. Пушкина, 14 - понедельник-пятница 11.00-19.00, суббота 9.00-14.00

- Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, 33Б (ТЦ «Первый») - понедельник-пятница с 10.00 до 17.00

- Тула, ул. Комсомольская, 1 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Тула, Новомедвенский проезд, 2 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Тула, ул. Глинки, 7 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Тула, ул. Марата, 39 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Тула, пр. Ленина 2, кабинет в Правительстве Тульской области (только для сотрудников Правительства ТО) - понедельник-пятница 9.15 - 11.15, 11.45 - 13.00

- Суворов, ул. Ленинского Юбилея, 2 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Ясногорск, ул.Черняховского, 6 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Тула, ул. Первомайская, 11 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Тула, ул. Рязанская, 30, корп. 2, мед.блок (временный пункт) - понедельник-пятница 8.00-19.00 - Тула, ул. Тимирязева, 27 (работает только в выходные дни) - суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Белев, ул. Мира, 13, 4 этаж, кабинет 416 - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 8-00-18-00, воскресенье 9.00-14.00 - Богородицк, ул. Пушкинская, 23 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Венев, ул. Международная, 7А - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Донской, мкр. Центральный, ул. Кирова, 23 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- поселок Заокский, ул. Садовая, 23 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00

- Кимовск, ул. Больничная, 2 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Киреевский район, Болохово, ул. Мира, 22 - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00, воскресенье 9.00-14.00 - Киреевск, ул. Ленина, 44 - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00, воскресенье 9.00-14.00 - поселок Ленинский, ул. Механизаторов, 34 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-14.00, воскресенье 9.00-14.00 - рабочий поселок Арсеньево, ул. Халтурина, 13 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - рабочий поселок Одоев, ул. Дачная, 2 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Плавск, ул. Ульянова, 80 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - поселок Чернь, ул. Свободная, 78 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Тепло-Огаревский район, поселок Теплое, пер. Строителей, 5 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Узловая, ул. Беклемищева, 38А - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00

- Узловский район поселок Дубовка ул. Куйбышева, 21 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота выходной, воскресенье 9.00-14.00 - Щекино, ул. Болдина, 1 - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00, воскресенье 9.00-14.00 - Щекино, Пионерская, 36 - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00, воскресенье 9.00-14.00

- рабочий поселок Первомайский, ул. Комсомольская, 26а - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00, воскресенье 9.00-14.00 - Советск, ул.Комсомольская, 19 - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00, воскресенье 9.00-14.00

- Щекино, ул. Лукашина, 16 - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00, воскресенье 9.00-14.00

- Тула, пос. косая Гора, ул. Дронова, 15 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Тула, пос. 2-ой Западный, ул. Пушкина, 17 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Тула, 18-ый Проезд Мясново, 104 - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00, воскресенье 9.00-14.00

- Тула, ул. Металлургов, 39/10 (пункт временный – на время ремонта поликлиники, функционирует по режиму работы женской консультации) - понедельник-пятница 8.00-20.00, суббота 9.00-18.00

- Тула, ул. Дм. Ульянова, 8 - понедельник-пятница 8.00-15.00 - Узловая, ул. Завенягина, 19 - понедельник-пятница 8.00-15.00

- Веневский район, поселок Грицовский, ул. Первомайская, 28 - понедельник-пятница 08.00-19.00, каждая вторая суббота месяца 9.00-12.00 - Дубна, ул. Ленина, 20 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - рабочий поселок Куркино, пер. Больничный, 12 - понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 9.00-17.00, воскресенье 9.00-14.00 - Тула, ул. Советская д.47, кабинет вакцинации в ТРЦ «Гостиный двор» - ежедневно 10.00-19.00 - Тула, ул. Рязанская 5 е, Пункт вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства в Многофункциональном миграционном центре - понедельник-четверг 9.30-16.30, пятница 9.30-14.30

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