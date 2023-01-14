16 января в Туле без электричества останутся десятки улиц
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - п. Южный: ул. Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Ленина, 28, 30, 32; ул. Сойфера, 2, 4, 6, 26; ул. Коминтерна, 13, 15; ул. Демонстрации, 136, 137, 139, 25, 42-46, 46-а; ул. Дм. Ульянова, 22-32 (чётн.); ул. Первомайская, 35-47 (нечётн.), 62, 64, 66; пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5; ул. Первомайская, 47; ул. Демонстрации, 23, 25, 42, 42-а, 44-а, 44-б, 46-а;
с 9:30 до 13:30 - ул. Тургеневская, 9-31 (нечётн.), 31-а, 32, 10-26 (чётн.); ул. Советская, 47, 62, 66, 68, 70, 74.